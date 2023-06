La presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, criticó este martes al ex ministro de Economía Martín Guzmán al señalar que, durante su gestión, por cada punto de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las importaciones crecieron seis puntos, "duplicando la media histórica".



“Cuando la economía argentina crece, tiene una singularidad en la que, por cada punto que se expande, históricamente crecen tres puntos las importaciones. En los dos años de gestión nuestra, previo a la renuncia de Guzmán, se duplicó la media histórica y es insostenible”, afirmó Batakis, quien estuvo al frente del Palacio de Hacienda por un mes tras la renuncia del ministro en julio del año pasado.



Según la titular del Banco Nación, esto “pasó por decisión o por ausencia de decisión” pero, dijo, en cualquiera de los casos, “es grave, porque uno tiene que saber que la economía argentina recurrentemente llega a tensionar mucho en materia de dólares", agregó en la entrevista con el programa Siempre es Hoy, de AM 530.



“Es un académico y tiene una trayectoria, pero hacía años que no estaba en Argentina y no tenía nada de experiencia en la gestión, lo que hace que todo sea más difícil”, señaló, y criticó lo “intempestiva” de su salida.



Por otro lado, al evaluar el escenario económico actual, Batakis afirmó que la política fiscal “es una discusión pendiente”. “Tendría que haber una simplificación tributaria muy fuerte en acuerdo con municipios, provincias y Nación. De todos los países del mundo, hay solamente una veintena federales como nosotros con atribuciones divididas, como México, Canadá y Alemania, pero que lo resolvieron poniéndose de acuerdo todas las jurisdicciones”, manifestó.



En ese marco, consideró “determinante” que el oficialismo “antes del próximo 10 de diciembre” tenga presentada un conjunto de leyes que oficien como programa de gobierno.



“Una reforma tributaria, una ley que proteja nuestros recursos naturales y que el beneficio de esos recursos sea para los argentinos; y una ley de entidades financieras nueva, porque tenemos todavía la de la dictadura que, junto con otras leyes del momento, fue la que intentó torcer la matriz productiva a una especulativa”, indicó Batakis.



Sobre esta ultima propuesta, la funcionaria recordó que “sólo el 7% de las empresas en Argentina financian sus inversiones a través de algún crédito financiero”.



Finalmente, consultada sobre el caso Vincentín, Batakis subrayó que “hasta el final” su gestión va a “defender los intereses del banco”. “De ninguna manera vamos a aceptar que al Banco Nación le quieran devolver los US$ 300 millones, en la mejor propuesta que hicieron, a 56 años y sin intereses”, concluyó.