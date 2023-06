“El bombardeo a la Plaza de Mayo forma parte de la historia de la provincia de Buenos Aires. Por la estructura de la Marina, todos los aviones que fueron a bombardear la Plaza de Mayo salieron de la provincia: de Morón, de Bahía Blanca y, principalmente, de Punta Indio. Este suceso también forma parte de la historia de la provincia de Buenos Aires porque muchas de las víctimas de la Plaza de Mayo eran de acá. En este sentido, hay una significación importante del territorio tanto desde el punto de vista de las víctimas como de los victimarios”, afirmó Sandra Raggio, directora general de áreas en la Comisión Provincial por la Memoria. La funcionaria es responsable también de la gestión del primer memorial de Punta Indio dedicado a recordar a las víctimas del bombardeo del 16 de junio de 1955, en vínculo con la Base Aeronaval desde la que salieron los pilotos responsables de la masacre. Junto al Museo Histórico Municipal y las filiales locales de Suteba, APDH, HIJOS y La Cámpora, la Comisión Provincial por la Memoria inaugurará este viernes, en la explanada del museo, un listado permanente de las víctimas fatales con imágenes de la masacre a sesenta y ocho años del suceso.



El 16 de junio de 1955, aproximadamente a las doce del mediodía, salieron de la Base Aeronaval de Punta Indio treinta y siete aviones que participaron del bombardeo a la Plaza de Mayo que dejó tras de sí 309 víctimas fatales y miles de heridos. Comandados por el Capitán y Jefe de la base, Néstor Noriega, los pilotos descargaron sobre la población indefensa, que se encontraba en el centro porteño, nueve toneladas de explosivos en un intervalo de cuatro horas en la que fue una de las mayores y más oscuras masacres de la historia argentina. “La mayor cantidad de bombas cayeron sobre la plaza, no sobre la Casa Rosada. Fue una forma de escarmiento a la población civil con el fin de instalar el terror", señaló Raggio. Y agregó que es "algo que no tiene casi antecedentes en el mundo, que una fuerza masacre a su propio pueblo". Respecto de la valoración de la fecha destacó que "el 16 de junio comenzó a tener un lugar en la opinión pública recién cuando se institucionalizaron las políticas de la memoria durante el kirchnerismo y se empezó a mirar hacia atrás sobre acontecimientos que no habían sido casi tratados en la historia argentina. Sobre el 16 de junio, no había ni siquiera una nómina de víctimas". También destacó el rescate realizado en los últimos años: "El trabajo que se hizo es muy impresionante. Los muertos no fueron enterrados únicamente en el Cementerio de la Chacarita, sino también en algunos cementerios de la provincia. Entonces, hubo que hacer un trabajo de mucha rigurosidad para poder reconstruir parte del listado de las víctimas. Digo parte porque el listado es siempre parcial. El bombardeo quedó atrapado en la dinámica de la política argentina hasta el 2010 cuando se realizó el primer informe oficial dedicado a este hecho.”

Sandra Raggio señaló también que el "silencio general sobre el bombardeo en la historia nacional también afectó a Punta Indio. Muchos de los vecinos no sabían que desde su Base Aeronaval, un espacio muy vinculado a la actividad del pueblo, habían salido los aviones que bombardearon la plaza”.

La Comisión Provincial por la Memoria tiene, por ley, la tarea de promover y divulgar políticas publicas que protejan la memoria del terrorismo de estado y la defensa de los derechos humanos en democracia en la provincia de Buenos Aires, no sólo de la última dictadura militar sino también de sucesos previos. La inauguración del memorial en Punta Indio es su segunda actividad en esta localidad. En 2022, junto a organizaciones locales, realizó una gran campaña que juntó firmas con el fin de crear una plazoleta frente a la Base Aeronaval con el nombre “Víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo – 16 de junio de 1955”. Este proyecto, sin embargo, nunca fue tratado en el Municipio. “No hubo explicación. Estaba inscripto en los 40 años de democracia, era importante repudiar este hecho entre todas las fuerzas políticas. Acá no se trata de una memoria peronista o partidaria, sino que es parte de nuestra memoria democrática. Ningún actor político democrático puede mirar a un costado. En este caso, para nosotros era inconcebible que no se diera el espacio para recordar a las víctimas. Y, sin embargo, Cambiemos eludió tratar el proyecto. Ni siquiera se trató en el Consejo. No lo consideraron relevante o conveniente, no sé", afirmó la directora de la Comisión Provincial por la Memoria. Y agregó: "Esto da cuenta de lo que nos falta como sociedad en la consolidación de valores democráticos, en una mirada abierta y plural sobre nuestro pasado sin sectarismos que impidan posicionarse sobre acontecimientos clarísimos como fue el bombardeo.“

Éste, el primer memorial de Punta Indio, es una de las tantas victorias de las organizaciones de Derechos Humanos y será inaugurado el viernes 16 de junio a las 16 horas. Participarán del acto las escuelas del distrito que forman parte del programa Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial que intervendrán con música en vivo y propuestas culturales. Además, asistirá al evento la sobrina de Néstor Noriega y su nieto enviará un escrito. “La familia Noriega está muy vinculada a la Comisión. Uno de los hermanos del principal responsable de la masacre tiene un hijo que fue desaparecido previo al golpe, en 1975, que era militante de la Juventud Peronista. Nos parece importante que las nuevas generaciones puedan ver los quiebres en las memorias de estas familias, estas revisiones de su propia historia”, cerró Sandra Raggio.