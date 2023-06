Los estudiantes de Chile deben volver a usar mascarillas en los colegios como medida de prevención ante el brote más grande desde que se tenga registro en el país del virus sincicial respiratorio (VRS).

"Estableceremos el uso obligatorio de mascarillas en los establecimientos escolares hasta el fin de la alerta sanitaria, que en este momento es el 31 de agosto", dijo Ximena Aguilera, ministra de Salud. Además, recomendó su uso en todos los lugares aglomerados.

Otras de las medidas analizadas entre las autoridades de Gobierno y expertos fue el derecho al teletrabajo y la licencia para madres por enfermedad de hijos menores de un año.



Además, la titular de Salud adelantó que se ingresará un proyecto de ley sobre trabajo “híbrido”, el cual había sido anunciado por el presidente Gabriel Boric en la Cuenta Pública. La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo, con el objeto de normar de manera permanente tanto el teletrabajo como el trabajo híbrido, el cual permitirá a los padres compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos, explicaron.

Los profesores reclaman la extensión de las vacaciones de invierno

El anuncio del uso obligatorio de barbijos en escolares trajo reacciones: el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, afirmó, en un video publicado por el gremio, que “la solución real frente a la problemática que tenemos es la extensión de las vacaciones (de invierno)”.



“Es la única forma en la que los estudiantes no van a estar reunidos todos en el mismo lugar, no van a seguir contagiando y también hay que recordar que hay muchos funcionarios, muchas trabajadoras que hoy tienen a sus hijos enfermos y que indudablemente, frente a esta situación, no pueden atenderlos como corresponde” agregó Díaz.



Por último, el presidente del gremio de profesores reiteró: “Por eso insistimos en la ministra de Salud, ministro de Educación, hoy día más que solo el tema de las mascarillas el problema real se resuelve extendiendo las vacaciones de invierno”.

El brote de virus sincicial respiratorio en Chile

La medida rige para todos los escolares mayores de cinco años y busca hacer frente al brote de VRS "más grande del que hemos tenido registro", según alertó la ministra Aguilera, sobre un virus que afecta especialmente a los menores de un año y que puede ser mortal en ese rango etario

Según datos del Instituto de Salud Pública en lo que va de 2023 se han registrado 18.728 casos positivos en virus respiratorios, la cifra más alta desde que se tiene registros. Se contabilizan en esa fecha seis muertes de menores de un año.

El alza de los contagios, motivados por el extenso encierro que vivieron los niños chilenos en la pandemia de coronavirus que no les permitió generar defensas, mantiene al tope a los servicios de urgencia pediátricos, que tenían una ocupación de camas este martes de un 93%.

La muerte de una beba, envuelta en polémica por la falta de atención

La circulación de este virus es habitual durante los inviernos en Chile, donde las alertas se dispararon tras la muerte el 6 de junio de una bebé de dos meses diagnosticada con virus sincicial y que no encontró una cama para ser internada tras acudir a un servicio de urgencia infantil en la localidad de San Antonio, a 120 km de Santiago.

La red de salud se encontraba saturada y no se encontraron camas disponibles para atender a la niña en toda la región. La única unidad disponible estaba en Arica, a más de 2.000 km de distancia. Más tarde se conoció que había camas de disponibles en una clínica privada de Santiago.

Las distintas versiones de las autoridades de Salud sobre este tema motivaron la renuncia este martes del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.