La urgencia de la tesorería de Central por hacerse de fondos para cubrir deudas pone a Alejo Veliz en la vidriera en el próximo receso de invierno. Pero no será el juvenil goleador el primero en dejar Arroyito. Los canayas tienen oferta de Chivas de Guadalajara, México, por Luca Martínez Dupuy, aunque por el momento no hay acuerdo en los números entre los clubes. En Arroyito quieren 3 millones de dólares por el delantero suplente que tiene Miguel Russo.

Martínez Dupuy no es considerado por el entrenador auriazul como primera ni segunda opción para la ofensiva canalla. El juvenil, que viene de superar una lesión de ligamentos y tiene nacionalidad mexicana, está por detrás de Jonathan Candia en la consideración de Russo, en un equipo donde Veliz es titular indiscutido. Pero en la Selección Sub 23 de México Martínez Dupuy tiene participación relevante, viene de marcar dos goles en partidos amistosos, y el fútbol azteca posó los ojos en sus cualidades. Los canayas cotizaron su pase en dos millones y medio de dólares. Chivas de Guadalajara ofreció un millón de dólares por su ficha y en Arroyito la rechazaron, aunque las conversaciones están abiertas. Central necesita dinero y hay disposición de extender las negociaciones por un porcentaje del pase de Martínez Dupuy si la oferta es por dos millones de dólares. Esta es la segunda propuesta que la dirigencia que preside Gonzalo Belloso rechaza por el delantero. De igual forma su futuro estará en México dado que por su nacionalidad no ocupa plaza de extranjero y el jugador ya hizo saber su deseo de irse de Arroyito por el protagonismo secundario que asume en el plantel de Primera. El año pasado la anterior dirigencia auriazul desestimó una propuesta de Talleres y otra de Atlanta United de Estados Unidos por el jugador. Martínez Dupuy, de 22 años, tiene contrato en Central hasta diciembre de 2024 por lo cual es muy probable que se concrete su transferencia en los próximos meses.