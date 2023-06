En sesión conjunta, Senadores y Diputados aprobaron la "suspensión preventiva y temporal" del fiscal Aldo Gerosa en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, con la reducción de su sueldo al 50% mientras se extienda esa medida y con la prohibición expresa de ingresar a cualquier dependencia del MPA. Con esta decisión legislativa se busca proteger el proceso de investigación contra Gerosa que es acusado de haber cometido graves faltas de revictimización de una joven que denunció haber sido violada de niña por su propio tío, condenado en un juicio abreviado. Se trata de Marcelo Galaz, quien fuera hasta 2021 mano derecha del actual senador nacional Dionisio Scarpin.

La suspensión de Gerosa fue solicitada ante la Comisión de Acuerdos por la diputada Erica Hynes (PS) quien lleva adelante la investigación, basada en el informe de la Auditoría de Control del propio MPA que considera gravísimo el caso y elevó directamente el caso al Poder Legislativo como marca la ley, incluso con la recomendación de producir su remoción del órgano de la acusación.

El propio MPA entiende que Gerosa indujo o manipuló a la víctima de violación a aceptar el juicio abreviado. Y que al sustanciarse la acusación contra Galaz la víctima fue expuesta a su victimario, y revictimizada al tener que pasar en varias circunstancias por reiterados relatos de su martirio infantil, innecesariamente. Allí también consta que se pedía una condena de 32 años para el violador, quien finalmente ante las ventajas del abreviado admitió su culpabilidad al aceptar que cometió esos aberrantes hechos durante años contra una niña a su cuidado, que comenzaron cuando la víctima tenía 6 años.

La sesión fue rica en acusaciones directas al senador por General Obligado Orfilio Marcón (UCR) por parte de Fabián Palo Oliver, quien lo denunció penalmente al igual que al fiscal regional Rubén Martínez. El ex intendente de Santo Tomé, sostuvo que Marcón era "un cínico" al naturalizar sus supuestos contactos con el fiscal Gerosa, presuntamente según el legislador de la Cámara baja, para favorecer a Galaz , un operador del riñón del grupo político al que pertenece Marcón.

A su turno Marcón negó enfáticamente haber intentado mejorar o favorecer al entonces acusado de violaciones, a pesar de haber sido fotografiado el dia anterior en los tribunales, el día anterior del comienzo del juicio oral y público a Galaz, que se suspendió finalmente y terminó zanjándose con un juicio abreviado.

Ambos cuerpos cotejaron su quórum y votaron de manera separada el dictamen de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. En el Senado hubo unanimidad y en Diputados votaron por la negativa dos de sus integrantes: Nicolás Mayoraz y Sebastián Julierac que se mostraron partidarios de haber continuado con la investigación en el seno de esa comisión bicameral y proceder "de manera contundente" tanto con el fiscal como "con todos los demás responsables de la grave revictimización que se ha hecho", con la joven que se animó a contar el tormento sufrido en su infancia. El primero brindó los argumentos y el segundo solo los avaló. El diputado Mayoraz se preguntó cómo es posible que dos jueces del tribunal de tres hayan fallado a favor del juicio abreviado que le evitó al violador una pena mayor y también reflexionó sobre el rol del fiscal regional Martínez, que permitió el avance de la causa en los términos en los que los hizo Gerosa.

Finalmente el diputado Palo Oliver denunció que "hubo una red de protección" y apoyó sus dichos tanto en el informe del auditor "que es contundente sobre las conductas disvaliosas en que ha incurrido el fiscal Gerosa", sostuvo.

"La Justicia de Santa Fe es clasista, el 99% de los condenados son pobres y 80% no tiene educación formal terminada. Sin dudas, si el hoy condenado Galaz hubiera sido una persona sin vínculos políticos o sin dinero no hubiera logrado solo 7 años. (El violador) fue el secretario privado del senador nacional Scarpin y ha quedado demostrado, porque el senador Marcón lo ha reconocido públicamente, que ha hablado con el fiscal Gerosa sobre esa causa", dijo el ex intendente de Santo Tomé en declaración reproducidas por el diario El Litoral.

"El lunes -siguió Palo Oliver- pediremos formalmente que la Comisión de Acuerdos también se avoque al caso al fiscal regional Rubén Martínez, lo que hizo Gerosa no pudo hacerlo sin su anuencia. Acá nos preguntamos cuál es el límite ¿vamos a naturalizar que un fiscal proteja a un abusador, o que la política interfiera, que un senador de la provincia converse con un fiscal sobre una causa que involucra a un abusador de una menor de edad. ¡¿tan cínico se puede ser que reconoce que existió la conversación y minimizar el tema?! Tan cínico que el fiscal regional Martínez dijo que hay funcionarios de otros poderes que lo llaman para hablar de distintas causas; es el Dr. Martínez es el primero que tendría que hacer público quiénes lo llaman".