Durante la cuarta audiencia del juicio que se sigue contra nueve policías que le quebraron la mandíbula al joven Fernando Oliver, declararon efectivos que prestaban servicios en la Comisaría 104 del barrio Palermo. Ninguno admitió haber visto al denunciante lesionado cuando estuvo detenido en la dependencia. Aunque sí reconocieron a policías efectivos que fueron filmados arrojando piedras al domicilio donde se produjeron los incidentes, imágenes que fueron captadas por la cámara del móvil de la fuerza de seguridad.

En este proceso están siendo juzgados los policías Aldo Daniel Chauque, Santiago Delfín Jonathan Alcoba, Leonardo Corrillo, Juan Alfredo Guitián, Jorge Valdiviezo, Jorge Alberto Saracho Dermith, Álvaro Nicolás Guanca, Cristian Agustín Cruz, y la policía María José Miranda, por allanamiento ilegal de domicilio, vejaciones agravadas por la violencia y lesiones graves en concurso ideal, todo en concurso real. Además, Chauque, Alcoba y Corrillo también están acusados del delito de falsedad ideológica. Es por hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2020.

Ayer declararon policías que en diciembre de 2020 trabajaban en la Comisaría 104, lugar al que fue trasladado Oliver luego de ser detenido en el barrio Bicentenario.



La jefa de guardia, Laura Ramos Lamas, reconoció al personal policial imputado y corroboró que el móvil utilizado para trasladar a Oliver era el vehículo con el número 1723, dijo que era conducido por Chauque, y que también iban Alcoba y Miranda.

La testiga sostuvo que registró en el libro de guardia el ingreso de Oliver a la Comisaría, con los datos del incidente que le proveyó la cabo Miranda, quien no le informó que el joven estuviera lesionado. Aseguró que vio "muy poco", pero observó a Oliver en la parte trasera del móvil cuando estaba descendiendo para ingresar a la dependencia. También dijo que no notó que estuviera lesionado.

Lamas registró una salida del detenido a las 11.30 al médico, luego su retorno a las 14.13 porque tenía turno en el Hospital San Bernardo, y "retornó para después ir". Luego de que le mostraran un video de la cámara del móvil policial, en la que se observa a varios policías arrojando piedras a un domicilio, reconoció a Chauque. En la filmacón se lo ve frente a la vivienda donde se produjo la detención con una piedra en su mano.

La policía también señaló la presencia del jefe de turno, el encargado del sector y el jefe de la subcomisaría del barrio Grand Bourg, y la segunda jefa de la Unidad Regional en la comisaría ese día, quienes tomaron conocimiento de las novedades. Dijo que era común que las autoridades fueran a la comisaría los fines de semana, pero no frecuente, e indicó que recibieron aquellas novedades de un jefe, aclaró que no tenían contacto con ella.

Enzo Darío Renfiges se desempeñaba como oficial de servicio de la Comisaría de Palermo en diciembre de 2020. Aseguró que los efectivos del móvil en cuestión fueron a verificar un hecho de violencia intrafamiliar y en el camino les arrojaron piedras. Luego vio al detenido de ese incidente, Oliver, quien se encontraba al fondo de un pasillo con otros policías, a la espera de un certificado de antecedentes y otro médico para que fuera trasladado a la Alcaidía, aunque la revisión del médico legal se hace en este último lugar.

Renfiges dijo que no vio lesiones en Oliver. Asimismo, indicó que lo llevaron a la Alcaidía y de allí fue derivado al Hospital San Bernardo. Consultado por el fiscal Gabriel González respecto al regreso del joven a la comisaría, dijo que desconocía el motivo y que él no lo recibió y no lo vio en ese momento.

También se le pidió que identifique a los policías filmados con piedras y reconoció a Corrillo, Alcoba y a Chauque. Dijo que este último era chofer del móvil y no debía descender. Ante la consulta de la jueza respecto a circunstancias excepcionales en que podría haber bajado del vehículo, el testigo dijo que quedaba a criterio del chofer hacerlo ante la falta de recurso policial, aunque su deber es cuidar el móvil.

Este testigo también dijo que ni la jefa de guardia ni otro miembro del personal policial le mencionaron que la persona detenida estuviera herida.



También declaró Alicia Guaymás, suboficial ayudante en la Comisaría 104 en 2020, quien en ese tiempo se desempeñaba como operadora de violencia intrafamiliar. Dijo que por solicitud del Centro de Coordinación Operativa (CCO) se envió el móvil policial a una zona dentro de la jurisdicción debido a un incidente. Que escuchó que el móvil había sido atacado y se había producido un incidente con Oliver, a quien conocía de vista por otros hechos cuando fue demorado en la comisaría.

Indicó que aquel 19 de diciembre los efectivos ubicaron al detenido al fondo del pasillo, a 2 metros de su oficina. No recordó haber escuchado gritos. Tampoco vio las lesiones del joven, no pudo identificar al personal que lo custodiaba y no tenía conocimiento del tiempo que permaneció en la dependencia ni cuándo salió.

Por último declaró el comisario Carlos Alejandro Tolaba, quien se desempeñaba como jefe de turno noche de la Comisaría de Palermo, en la fecha de los hechos que se juzgan. Indicó que estuvo desde las 22 de la noche anterior hasta las 7 del 19 de diciembre de 2020 y luego desde las 11 de la mañana hasta las 13.

El comisario indicó que en la comisaría no se le transmitió ninguna novedad sobre personal herido durante un procedimiento. Además, declaró que no tenía conocimiento de ningún informe que le hubiera sido presentado al respecto. También dijo que no vio al detenido aquel día.

Asimismo, el comisario indicó que la zona donde se produjo el incidente era conflictiva, "suelen recibir daños el móvil y el personal policial". Dijo que allí "vive gente de escasos recursos, con adicción de sustancias prohibidas o alcohol".

El comisario también sostuvo que si hubiera habido una persona ingresada con lesiones, debería haberse registrado en el libro de guardia. De igual manera, si la lesión se hubiera producido dentro de la dependencia, se debería haber dejado constancia de ello.

La jueza Mónica Faber dispuso que este viernes terminará la recepción de testimonios y se realizará la incorporación de otras pruebas. También pasó los alegatos de la fiscalía (antes previstos para el 21 de junio) y de las defensas, para el 28 de junio. En esta fecha además se espera el veredicto.