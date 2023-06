En las últimas horas comenzó a sonar con fuerza el nombre de Marcelo Gallardo como nuevo entrenador del Olympique de Marsella, uno de los equipos más importantes de la Ligue 1, primera división del fútbol francés. Incluso algunos medios lo dan como hecho. ¿Qué se sabe sobre el futuro del exentrenador de River?

¿Gallardo al Marsella?

La información surgió de Le Phocéen, un medio partidario dedicado a la cobertura del día a día del Olympique de Marsella. Hace algunas horas aseguraron en su sitio web que, tras "intensas negociaciones" todo se había arreglado de palabra y que esta misma tarde se firmaría el contrato.

Pero hace unos instantes agregaron que tras hablar con el presidente del club, Pablo Langoria, este les desmintió que existiera un acuerdo. De todas maneras, desde el medio indican que según sus fuentes ese acuerdo sí existe, pero que es probable que las autoridades del club no lo quieran confirmar hasta que se firme el contrato.

La propuesta existe y diferentes medios deportivos alrededor del mundo indican que Gallardo responderá a la misma dentro de las próximas 48 horas. "Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación", declaró el propio Muñeco a finales de abril de este año.

La temporada 2022/2023 del Olympique de Marsella

El Olympique de Marsella salió tercero en la Ligue 1 2022/2023 con 73 puntos, tras 22 victorias, siete empates y nueve derrotas. Pero a pesar de su posición el equipo quedó muy lejos del campeón PSG, que sumó 85 unidades, y nunca peleó el torneo.

En la Champions League compitió en el grupo D, junto al Tottenham, el Eintracht Frankfurt y el Sporting Lisboa, y no solo no pudo clasificar a octavos de final, sino que al salir cuarto ni siquiera pudo meterse en la Europa League.

En la Copa de Francia pudo eliminar al PSG, su clásico rival, en octavos de final tras vencerlo por 2 a 1, pero luego cayó en cuartos ante el Annecy, conjunto que terminó en el puesto 17 (de 20) en la segunda división: empataron 2 a 2 y el equipo del ascenso se impuso 7 a 6 en los penales.

Igor Tudor, exDT del equipo, renunció apenas finalizó la temporada. A pesar de haber resaltado varias cuestiones positivas acerca de su ciclo, el entrenador decidió no seguir en el cargo. "He tomado esta decisión por razones profesionales y privadas. No tengo ningún acuerdo con otro club", explicó en aquel momento.

Gallardo en River y Nacional de Uruguay: números y los títulos que ganó

La primera experiencia de Marcelo Gallardo como entrenador fue en Nacional de Montevideo, equipo al cual dirigió entre julio de 2011 y junio de 2012. En la capital uruguaya estuvo en el banco de suplentes en 39 ocasiones, con 23 triunfos, siete empates y nueve derrotas, lo que le da un gran promedio de 1,95 puntos por partido. El equipo del Muñeco salió campeón de la liga esa temporada.

En junio de 2014 llegó a River. Dirigió 424 encuentros, con 232 triunfos, 101 empates y 91 caídas, un promedio de 1,88 puntos por partido, algo menor que el anterior, pero aún más sorprendente por la gran cantidad de cotejos. Más allá de la frialdad de los números, este ciclo fue uno de los más exitosos de la historia del club: se ganaron dos Copas Libertadores, una Sudamericana y varios torneos locales, entre otros. Y sin dudas es imposible no destacar las varias victorias ante Boca en competiciones internacionales, incluída la final de la Copa Libertadores 2018.



Títulos nacionales

Campeonato Uruguayo 2011/12

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2018

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

Títulos internacionales

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2015

Copa Libertadores 2015

Suruga Bank 2015

Recopa Sudamericana 2016

Copa Libertadores 2018

Recopa Sudamericana 2019