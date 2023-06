El testimonio del piloto que voló el Gloster Meteor I-090 de Salta en defensa del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón el 16 de junio de 1955 y también durante el golpe final de setiembre de ese mismo año, fue rescatado en 2021 en un documental de Alejandro Covello, “Piloto de Caza”. El avión inglés fue depositado en el Monumento 20 de Febrero de Salta sobre finales de la década del 70 del siglo pasado, cuando dejó de estar operativo y varios Gloster fueron instalados por el interior del país. El historiador militar basó el guión de la pieza audiovisual en una investigación que transformó en libro en 2019, en el que desarrolló pasajes de distintas batallas aéreas claves en la historia nacional.



Cuando llega el minuto 40 del documental, Osvaldo Rosito y Alejandro Covello conversan en el patio de una casa en algún lugar del Gran Buenos Aires. Rosito describió primero a uno de sus compañeros pilotos, Ernesto Adradas, porque sobrevolaron el centro de la ciudad de Buenos Aires y el Río de La Plata ese mediodía de junio de 1955. Con el viejo casco de cuero entre sus manos, el piloto del Gloster que ahora está en Salta rememoró: “habían aparecido dos o tres aviones de la Marina y salimos a derribarlos (desde la base de Morón, Buenos Aires) porque estaban atacando la Casa de Gobierno y Plaza de Mayo. Un solo avión cayó, el que derribó Adradas”. Covello le repreguntó: “¿los cuatro volvieron sin municiones?”, refiriéndose a los Gloster de la cuadrilla. Entonces Rosito pareció volver al instante de la aeronave en vuelo. “No podía volver (silencio). Te mandan para (silencio)”. “Tirás, tirás”, dijo con el timón del Gloster de Salta imaginariamente entre sus manos. “Los cuatro volvimos... no sin municiones”, prosiguió después sin querer soltar más palabras. “Habrás disparado, no vaciado las cuatro cajas”, relató, “pero en el aire”.



“¿Por qué cuidó tanto sus palabras? ¿fue por miedo a persecuciones o represalias?”, le preguntó este medio a Alejandro Covello. “Fue una gran entrevista, porque el silencio de Rosito dijo mucho”, respondió. “Él sabía que iba a decir algo que quedaría para siempre. Si bien tenía la orden de disparar, no disparó. Igualmente lo persiguieron y se tuvo que ir de la Fuerza Aérea”.

La voz en off de Osvaldo Rosito brindó luego continuidad al audiovisual que documentó esos días de la historia argentina con imágenes de archivo. “Nunca me metí en política”, cerró el ex piloto. “El que no (estaba) al tanto, no sabe quién es uno, ni quién es otro”. En su libro, Covello relató que después de aterrizar los aviones tras los bombardeos sobre Plaza de Mayo, Rosito y Valentín Biró (padre del secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró) huyeron juntos de a pie por las vías del ferrocarril que atraviesan el partido de Morón.

Cristo Vence y el Gloster Meteor de Salta

Otro registro del avión inglés de Salta, apareció en un documental estrenado en 2019. Su nombre es “Cristo Vence” y el Gloster Meteor aparece al minuto de iniciar el audiovisual. El director, Francisco Alcaro, explicó a Salta/12 en una entrevista que concedió desde Madrid en 2021, que el trabajo fue el resultado de una labor colectiva.

El documental abre con una pieza de la colección “Sucesos Argentinos” que sintetiza los momentos previos al bombardeo sobre la ciudad abierta. Son imágenes de algunos de los cien Gloster Meteor que Perón compró a Inglaterra después de la II Guerra Mundial. Alcaro explicó que el fragmento seleccionado permitió contextualizar el momento histórico, porque el 16 de junio de 1955 el gobierno constitucional había planificado un espectáculo aéreo en Plaza de Mayo. En uno de esos fragmentos apareció el Gloster Meteor de Salta, reconocible por la sigla I-090, justo cuando un grupo de pilotos se preparaba para abordar las aeronaves y decolar.



En ese documental predominó el sonido ambiente (las bombas, los balazos, las ambulancias). El espectador, la espectadora, nunca sabrá el nombre de los entrevistados: no hay epígrafes. Alcaro explicó a Salta/12 que esa fue una decisión meditada por el equipo creativo. “¿De qué te sirve conocer los apellidos? Es una información que distrae. Te olvidás de escuchar, de sentir y entender como cada uno de los personajes vivió esa historia”. Uno de ellos argumentó por qué consideraban que era necesario matar de esa manera y ese día a Juan Domingo Perón. “Repetiría el accionar que tuve”, dijo.

Sobre el final del documental “Cristo Vence”, Alcaro se encargó de recordar: “a mediados de junio la Plaza de Mayo se llena en apoyo a Perón, a mediados de setiembre se llena con quienes vitorean a los golpistas”. Detalle no menor, porque en esos dos momentos de la historia argentina reciente hubo batallas aéreas, y entre las aeronaves leales a Perón que volaron en junio y setiembre de 1955, participó el Gloster Meteor de Salta piloteado, las dos veces, por el teniente Osvaldo Rosito.