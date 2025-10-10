La Casa Blanca acusó al Comité Nobel de utilizar criterios que “anteponen la política a la paz” y lo cuestionó duramente por no otorgarle su premio anual a Donald Trump, caracterizado por su propio vocero como un pacifista de “corazón humanitario”.

El encargado de expresar la bronca del gobierno republicano fue el director de Comunicaciones, Steven Cheung, quien enterado de que la venezolana antichavista Corina Machado ganó el Nobel de la Paz, puso el grito en las redes sociales.

“El Comité Nobel demostró que anteponen la política a la paz”, disparó y lanzó una granada de loas sobre su jefe: “Tiene corazón de humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”.

Y aunque no le hayan dado ese premio, “el presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, agregó con abnegación pero con recelo sobre el mismo mensaje que antes había posteado el comité con sede en Oslo.

Trump había expresado su deseo en numerosas ocasiones por conseguir el Nobel de la Paz. Hasta inventó haber resuelto ocho guerras que, en rigor, nunca tuvieron acuerdos formales de paz. El último logro que se autoadjudica es haber llevado la paz a la devastada Franja de Gaza.