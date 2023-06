"Una vida entera en los zapatos/ Cables todos rotos de pelear/ Voy a enredarme con la ciudad/ Voy a incendiarme la cabeza/ En ese ruido voy a descifrar", canta Manu Eguía en Cables, la tercera canción de su primer disco solista, Mambo lento (2023, Los Años Luz). Lo que entona conjuga momentos de costumbrismo, existencialismo y melancolía; pero esas palabras podrían identificar a cualquiera que camine por las calles de Buenos Aires habiendo vivido algunos años como para contar triunfos y derrotas.

Ese tono urbano, humano y universalista es el que atraviesa las siete canciones del disco. Un trabajo contundente y sintético que tiene como protagonista a la canción y se enmarca en una tradición poética del Río de la Plata. "Yo escribo en una tradición súper urbana, soy recontra urbano y porteño", confirma el cantante y compositor de Parque Avellaneda. "Me copa imaginarme historias, lo que le pasa a la gente que vive en la ciudad. Muchas veces no sé de qué estoy hablando, pero después la canción va tomando sentido", entiende el músico, que presentará su disco el sábado 1º de julio en Morán (Pedro Morán 2147, a las 21).

Con producción artística de Lucas Martí, Mambo lento continúa también la tradición de la canción argentina con una sonoridad que parte desde el rock -algo evidente en La ilusión, por caso- pero que se colorea con una tímbrica con fuerte presencia de vientos. Hay trompeta, trombones y saxo en Puerto y Cables, y armónica en Alta secuencia. "La idea era jugar y probar un poco", dice el ex Ciruelo.

"Teníamos claro hacia a dónde ir pero también nos dejábamos llevar. Muchas veces yo llegaba con ideas y Lucas me mostraba alguna canción que quizás tenía caños", cuenta sobre el trabajo con el productor. "Íbamos intercalando las influencias y la música de la que yo estoy hecho con la de él, y en eso que se armó quizás entraban los caños o una cosa más uruguaya, con guitarra criolla y mucho coro."

Después de una década y media de integrar proyectos colectivos, Manu Eguía sintió la necesidad de lanzar su primer disco solista. En 2021 había publicado un disco con sus canciones pero bajo un proyecto grupal, Las Estaciones. Esta vez estaba decidido a poner su nombre en el disco y tomar todas las decisiones, una encrucijada que no fue tan fácil de resolver.

"Siempre quise vivir esa experiencia de sacar un disco solista", confiesa. "No porque no me gustara lo otro, sino porque sentí que durante muchos años toqué en bandas, que implica tomar decisiones en conjunto. Y medio que me cansé de eso", explica. "Quería probar cómo era estar solo y ahora enfrento esa libertad, que tiene un doble filo: lo bueno es que no tengo que escuchar otra opinión, pero su lado negativo es que a veces no sabés para dónde arrancar."

Con Las Estaciones estuviste cerca, ¿Por qué no te animabas a lanzarte como solista?

No sé todavía. También hay una cuestión vincular en los proyectos: uno es o se hace amigo de las personas. Y a mí nunca me resultó fácil pensar en mí y nada más. Estábamos sosteniendo un proyecto, e irme implicaba que los otros se quedaran sin proyecto; por el rol que yo ocupaba, no porque fuera más o menos importante. Con Ciruelo estuvimos diez años, y mucho más de amistad. Entonces, no era tan fácil probar algo solista. Aparte no sabía cómo me iba a ir, capaz los extrañaba a los dos minutos.

Manu dice que está aprendiendo a encontrar un equilibrio. "Me ayudó mucho trabajar con un productor para arrancar. Eso no se daba en los otros proyectos", dice en relación a Martí, quien también fue el ingeniero y grabó todas las baterías en su estudio Avesexua. "Me interesaba mucho laburar con él. Me gustan muchas de las cosas que hizo y es un tipo que compone y edita muchísimo, y yo necesitaba eso: una persona que se involucrara con las canciones y que no me dejara tirado", resalta.

"Confiar en la intuición y en el fuego del estudio", resume sobre el proceso de este disco, en el que siente que logró "mucha solidez conceptual". El punto de partida fue Qué moño, el corte de difusión, que estaba casi terminada cuando se la llevó a Martí. Un par de canciones surgieron de ideas sueltas que venía acumulando, pero la mayoría la compuso durante la grabación, "motivado por la paleta de colores" que iban encontrando con Lucas.

Manu trabajó su primer disco solista con Lucas Martí como productor | Foto: Cecilia Salas

¿Qué te da el formato canción como medio para expresarte? ¿Creés que en Buenos Aires sigue teniendo lugar?

Creo que la canción es indestructible y tiene cada vez más lugar. He probado otros formatos, cosas instrumentales, pero siempre volví al formato canción. En mi caso porque suena en mi casa desde siempre, y es un formato que me queda cómodo para decir lo que quiero decir. Aparte, cualquier género que agarres tiene formato canción, pero no cualquier género tiene música instrumental. Cuando empecé a hacer canciones, en la primera banda que tuve, ChauCoco!, las estructuras eran re deformes. Desde ahí fui afinando eso y yendo hacia el lado más clásico del formato canción.

Arrancaste a transitar el under porteño hace más de una década, ¿qué notás que cambió?

Se amplió la brecha entre el mainstream y el under. Y eso es lo más difícil para la convivencia. Porque tenés músicos tremendos que tocan para veinte personas o para nadie; y después tenés lo otro, los grandes festivales, a los que es muy difícil entrar y hay que hacer un montón de cosas que no tengo ganas de hacer. Muchas veces entran por méritos artísticos, pero otras tantas no. Cuando empezamos con Ciruelo, en 2010, pegábamos afiches en los baños de los bares y la gente iba a los shows. Después aparecieron los eventos en Facebook y la gente también respondía. Viví los dos mundos: fabricábamos los discos, los vendíamos en vivo y teníamos contacto con la gente. Ahora eso no existe más, se perdió toda esa relación. Nadie sabe hoy cómo vender una fecha. Por eso pongo toda mi energía en hacer un buen disco y en preparar el mejor show. Y después llegará a donde tenga que llegar.





