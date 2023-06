Octavio Crivaro (PTS) y Carla Deiana (PO) dirimirán en las PASO la candidatura del Frente de Izquierda-Unidad (FIT) a Gobernador. En diálogo con Rosario/12, los referentes de las listas "Fortalecer la Izquierda" y "Unir la Izquierda" explicaron los motivos por los cuales decidieron ir a una interna en todas las categorías. "Somos una izquierda que pone como eje haber sido parte de todas las peleas que están dando los trabajadores en la región, y estamos abocados a una campaña donde queremos discutir 100% contra los candidatos que representan a un modelo de ajuste, a un plan contra los trabajadores", señaló Crivaro. Por su parte, Deiana criticó al dirigente del PTS porque viene encabezando todas las categorías en el FIT desde hace 11 años: "Nos parece que no es propio de la izquierda esta permanencia en el tiempo, y los resultados han sido marginales". También marcaron diferencias respecto a la convocatoria del gobernador Omar Perotti para abordar la problemática de la inseguridad en Rosario con los equipos técnicos de todos los precandidatos. Mientras Crivaro adelantó que no van a ir porque no quieren participar de "una campaña cosmética del gobierno", Deiana confirmó que irán: "Es una instancia para dar a conocer nuestro programa", indicó.

"Más allá de cualquier discusión con unas PASO, reivindico que el FIT es el único frente que se sostiene desde el 2011 hasta hoy con el mismo nombre mientras el resto de los frentes de los partidos tradicionales, al calor de una crisis que crearon ellos, tanto el peronismo como el macrismo, se están matando", planteó Crivaro, a quien acompaña como precandidata a vicegobernadora a la dirigente de Amsafé Rosario, Daniela Vergara. "Estamos abocados a una campaña donde queremos discutir 100% contra los candidatos que representan a un modelo de ajuste, a un plan contra los trabajadores. No estamos haciendo una campaña contra otro candidato, en este caso otra candidata, del FIT, sería poco razonable en un marco de 40% de pobres y de un ajuste del FMI", agregó.

De todos modos, el dirigente del PTS dijo que desde la otra lista los están acusando de hacer una campaña neokirchnerista. "Somos un partido que hemos demostrado ser firmes opositores, no solamente discursivamente si no en las calles, siendo parte de todos los reclamos de los trabajadores. Quizás, a diferencia de ellos, opinamos que la independencia política deber ser del gobierno peronista y también de la oposición y de otras instituciones como la justicia. Uno de los debates que hemos tenido es respecto al rol de la justicia como un poder bonapartista, autoritario, que utiliza sus fallos para favorecer a determinados sectores políticos, y sobretodo a sí misma. No nos vamos a quedar callados porque la condena sea contra Cristina, de la cual somos opositores, por decir que eso es justicia".

"Consideramos muy importante dirigirnos a aquel trabajador, a aquella docente que votó al Frente de Todos porque creyeron que significaba un cambio respecto de Macri y fueron estafados. El rol de la izquierda es apuntar a ese sector, explicar que el peronismo es para nosotros una política de ajuste porque favorece el negocio de los empresarios, queremos convencerlos de que la izquierda es una alternativa frente a la decepción que provocó el peronismo", consideró el sociólogo y trabajador del Ansés.

"Somos una izquierda que pone como eje haber sido parte de todas las peleas que están dando los trabajadores y sectores populares en la región. Somos parte de la pelea de los docentes, nos vimos en la pelea de los portuarios, de las familias por tierra y vivienda en la zona oeste de la ciudad. Y lo hacemos con el cuerpo, desde el candidato a gobernador hasta el militante más reciente", indicó el precandidato a gobernador por la lista "Fortalecer la izquierda", que lleva a Irene Gamboa como precandidata a intendenta de Rosario, Fito Columich y Jazmin Levi como precandidatos al Concejo. Franco Casasola es el precandidato a diputado provincial y Romina García a senadora departamental.

Por otra parte, Crivaro señaló que otro eje de campaña, vinculado al debate que se instaló por Vicentín sobre soberanía alimentaria, pero que también tiene que ver con el narcotráfico, es la estatización de los puertos de la provincia y las grandes cerealeras. "Son recursos estratégicos que deben ser estatizados y puestos a funcionar bajo el control de los trabajadores, con organizaciones ambientalistas y vecinos. Ahí se le pone el precio a los alimentos, al peso y porque por ahí entra y sale la droga", apuntó.

Respecto a la convocatoria del gobernador Perotti, el dirigente del PTS dijo que no asistirá. "Compartimos la enorme preocupación por las balaceras y la ola de violencia que afecta a las escuelas. Justamente por eso no queremos participar de una reunión cosmética con el gobierno y los partidos que son corresponsables de la crisis que vivimos. Creemos que sería una lavada de cara a aquellos que justamente tienen que dar explicaciones. No solamente nos referimos al gobierno actual, sino también a gestiones anteriores a nivel provincial y nacional, que con complicidades varias colaboraron a agravar la actual situación", afirmó.

Crivaro agregó: "En ningún lado como en Santa Fe se vio el nivel de complicidad estatal con el crimen organizado, lo cual incluye a funcionarios políticos, legisladores, fiscales, jueces y miembros de la fuerza de seguridad, además de encumbrados empresarios que participan del lavado de activos provenientes de negocios ilegales".

Según Deiana, a quien acompaña como precandidato a vicegobernador el delegado de los colectiveros del SIET 107 de Santa Fe capital, Mauricio Acosta, el debate en la izquierda es a nivel nacional pero también provincial: "En relación a Santa Fe, por un lado el debate está planteado porque Crivaro viene encabezando todas las categorías en el FIT desde hace 11 años, nos parece que no es propio de la izquierda esta permanencia en el tiempo. En segundo lugar, los resultados de la izquierda en Santa Fe en esta década han sido marginales, eso también es un balance político y creemos que tiene que ver con la orientación que le han dado al FIT en la provincia, que podríamos resumirla como una orientación de no organizar los barrios. Tenemos todo un debate nacional en relación al movimiento piquetero, incluso algunos dirigentes del PTS han tenido exabruptos".

La precandidata a gobernadora de la lista "Unir la Izquierda", socióloga y docente, destacó que ese movimiento de desocupados "no solamente resuelve problemas urgentes y profundos si no que al mismo tiempo crea las condiciones de posibilidad para que la izquierda aparezca como un factor de poder en Santa Fe en una provincia dominada por el centroizquierda". La socióloga y docente afirmó que "los compañeros del PTS rechazan esa orientación, en nuestra comprensión presionados por la presión de la pequeña burguesía que tiene mucha influencia en el kirchnerismo, el radicalismo y en los partidos de gobierno que han hecho una gran campaña antipiquetera. El debate es cómo hacemos para salir de la marginalidad. Nosotros aportamos esa militancia y estrategia, ellos la rechazan, y en base a ese rechazo siguen planteando monopolizar las candidaturas".

Consultada sobre la convocatoria del gobernador Perotti por la inseguridad en Rosario, Deiana expresó: "Nosotros vamos a asistir, por supuesto. No consideramos que de esa reunión se vayan a resolver los problemas porque el primer problema es el compromiso del poder político con el narcotráfico, lo vemos con las acusaciones de Losada a Pullaro. Pero también es una instancia para dar a conocer nuestro programa, para que la población pueda conocer la opinión de la izquierda frente a la cuestión de la inseguridad. Cuando decimos que hay zonas liberadas, no decimos que queremos más policías, estamos denunciando que la policía, el poder político y el poder judicial actúan en connivencia con las bandas para liberar las zonas. Es una denuncia hacia el Estado que ha adquirido características de un Estado narco".

"Vamos a ir a la reunión con un pliego de reivindicaciones: control popular de las comisarías, elección popular de jueces y fiscales, poder de revocatoria de los funcionarios, centros de tratamientos para los pibes que consumen y tienen adicciones, y todo un programa más de fondo en relación a la creación trabajo, de luchar contra la pobreza que es el caldo de cultivo de este copamiento del narco; y por supuesto, la estatización de los puertos y de la banca para cortar con el lavado de los activos. Consideramos que tenemos que aprovechar todos los espacios para dar la lucha política con nuestras posiciones y convencer a la población de que la izquierda puede gobernar, y no detenernos en una campaña totalmente anodina de pedir 40 mil votos para poder estar y la gente no sabe para qué queremos estar si después no vamos a las reuniones cuando nos convocan a discutir el tema más importante para los rosarinos que es la inseguridad", agregó Deiana.

La lista del PO y el MST, que el pasado sábado realizó un plenario nacional en la Plaza de los Dos Congresos, lleva a Jimena Sosa como primer precandidata a diputada provincial. Facundo Fernández es el precandidato a intendente de Rosario, Melisa Molina encabeza la lista a concejales y Gabriela Meglio, secretaria Adjunta de Amsafé Rosario, es la precandidata a senadora departamental.

Concentración en Rosario

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, Amsafe Rosario, el PTS, Izquierda Socialista y las organizaciones del Frente de Izquierda convocan a la concentración que se realizará hoy, a las 17, en Plaza San Martín "en apoyo a la resistencia del pueblo jujeño contra la Reforma Constitucional del gobernador Gerardo Morales y el PJ y contra la represión". Además exigen la inmediata liberación de todos los detenidos durante las protestas, entre ellos el editor de prensa de La Izquierda Diario Luciano Aguilar.