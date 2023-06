Los tiempos hacia el cierre de listas cada vez son más cortos. Camino al sábado, tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta deberán revelar quiénes serán sus compañeros de fórmulas. En esto coinciden bastante más que en otras cosas: los dos están a la caza de un radical. Bullrich busca alguien del ala halcón o bien que le dé una proyección territorial. Larreta apunta sobre todo a esto último. Otras opciones como un peronista o alguien de la línea liberal parecen ya estar descartadas.



El cierre de listas se acerca y todo indica que no será más sencillo que el cierre de alianzas, que los desangró en eternas discusiones sobre a quién sumar o no. Finalmente, Juan Schiaretti terminó afuera y José Luis Espert, adentro. Ahora la discusión gira en torno a cuántas listas legislativas presentarán Larreta y Bullrich en los distintos distritos. Si bien los aliados abogan por listas de unidad cada vez está más lejos esa posibilidad.



Bullrich, en tanto, está cerca de anunciar a su candidato a vice. Dijo que ya lo tiene in péctore pero que no lo va a decir aún. "Hay que guardarse algunas cartas", lanzó como buena jugadora de truco. Y lamentó que se estén revoleando tantos nombres. La candidata aprendió con su decisión sobre quien la acompaña para la gobernación bonaerense que esas definiciones dejan heridos. Entre todos los que no fueron elegidos para ese casillero sobresalió Cristian Ritondo, que amagó con terminar del lado de Larreta pero finalmente fue convencido de quedarse y apoyar a Grindetti y a Bullrich.



Sin lugar para tibios



Ahora las opciones que considera la dirigente son todas dentro de la UCR. El primero es el mendocino Luis Petri, que perdió en la interna con Alfredo Cornejo, pero sacó un porcentaje nada despreciable de votos. Petri sería una opción que le daría radicalismo pero también una consolidación halcona y de discurso duro a la fórmula de Bullrich. Sin lugar para los tibios.



Otro que viene empujando desde el radicalismo como propuesta es el formoseño Luis Naidenoff. Esta quizás no sea la primera opción de Bullrich, pero sería un acuerdo más orgánico con el partido centenario. Hasta ahora, la dirigente no dijo ni que sí, ni que no.



Un tercer candidato a vice es el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, con el que Bullrich busca terminar de sellar un acuerdo en detrimento de Diego Santilli, de la escudería Larreta. La candidata parece medir bien en el interior de la provincia de Buenos Aires, lo que es un incentivo para los intendentes radicales para buscar un acuerdo y para Abad también. Pero hay varias formas de llegar a ese acuerdo con Abad: otra sería que el radical fuera el compañero de fórmula de Néstor Grindetti, el candidato a gobernador de Bullrich.



En cambio, pese a la buena disposición quee mostró a aceptar un convite, ya habría sido descartado Ricardo López Murphy. "Da una fórmula demasiado de la Alianza", dicen en el comité de campaña de Bullrich, habida cuenta de que ella fue la ministra de Trabajo y el Bulldog tuvo un fugaz pero recordado paso por el Ministerio de Economía. La posibilidad de que les recuerden eso en campaña es muy alta y si algo se busca es alejar a Bullrich de ese pasado.



Con una idea



El jefe de gobierno porteño tampoco dio muchas pistas en público sobre quién será su compañero de fórmula. Dijo que no quiere dar nombres, aunque planteó que va a buscar la diversidad. En su comité de campaña, en su momento soñaban con una figura que viniera del radicalismo pero que le peleara el voto halcón a Bullrich. En ese momento, pensaban en Carolina Losada, opción descartada porque está jugando todo en la interna santafesina de JxC.



La otra opción que siempre se mencionó fue Gerardo Morales, aunque el gobernador de Jujuy está hoy en día demasiado ocupado reprimiendo manifestantes y defendiendo una Constitución provincial que prohíbe el derecho a reclamar a las autoridades. El perfil halcón claramente lo tiene, pero habrá que ver si acepta bajar su candidatura a presidente para ser el vice de Larreta. Las veces que le preguntaron, Morales dijo que Larreta podría ser vice suyo.



En tanto, el candidato a gobernador bonaerense del larretismo, Diego Santilli, también está buscando un compañero de fórmula que lleve boina blanca. Si Abad se decantó por Bullrich, lo lógico es que Santilli busque a su eterno adversario: así, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, es una de las opciones que considera como posible compañero de fórmula.

Todas las incógnitas se deberán revelar antes del cierre de listas del 24, y es probable que algunos de los casilleros se cubran en los días previos. Así se completará el escenario de "fórmulas cruzadas" para las PASO de Juntos por el Cambio, que viene envalentonado por el resultado de las primarias en el Chaco.