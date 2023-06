En vísperas de la jura de la Constitución de Jujuy, y tras la conferencia de prensa que brindó ayer por la tarde el gobernador Gerardo Morales, los cortes de ruta y las manifestaciones populares contra la reforma de la Carta Magna provincial se mantenían en todo el territorio. Con la mirada puesta en las protestas más fuertes, centradas en la Puna jujeña, Salta/12 indagó sobre las manifestaciones en la zona de Yungas, los dominios del Ingenio Ledesma. Desde el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes (CAPOMA DDHH), Julio Gutierrez informó a Salta/12 que los bloqueos en la ruta nacional 34 a la altura de Libertador General San Martín serán totales y se mantendrán por tiempo indeterminado.

De los 22 cortes relevados en autovías provinciales y nacionales de Jujuy, al menos 7 se registraban en el sector más tropical de esa provincia conocido por Ramal jujeño. Los bloqueos se concentran hace días sobre la ruta nacional 34, como San Pedro de Jujuy, Ledesma, Calilegua y Fraile Pintado. También hubo cortes intermitentes con manifestantes que portaban banderas, pancartas e instrumentos musicales (bombos, quenas, siqus) sobre la ruta nacional 66, a la altura de la localidad de Perico, y en el cruce entre las provinciales 23 y 6. El último bloqueo,} se localizó a unos 29 kilómetros al E}este de la ruta nacional 34. Hacia el sur, sobre esta misma ruta, también hubo bloqueos en Pampa Blanca, sobre el límite con la provincia de Salta.



(Imagen Gentileza Julio Gutiérrez).

Durante los cortes de ayer en Libertador General San Martín y San Pedro, la policía provincial notificó que estaban incurriendo en un delito flagrante al bloquear la circulación vehicular. “Tienen 15 minutos para retirarse. Les informo lo que dice el Departamento Contravencional”, increpó en alta voz un oficial de la fuerza de seguridad jujeña a todos los manifestantes que, en ese momento, se turnaban para bloquear parcialmente el acceso norte a la ciudad. En ese caso, la notificación estuvo dirigida a las organizaciones Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Torre, también a gremios docentes no especificados por esa orden de desalojo. “No nos vamos nada”, repitieron los manifestantes, que fotografiaron la nota que nunca levantaron del suelo y esperaron pacíficamente a que los oficiales de la fuerza se retiraran del lugar.



Idéntica situación se registró ayer sobre uno de los accesos a San Pedro desde la ruta 34. La policía provincial repitió el procedimiento de notificación y, al igual que en Libertador, el oficial a cargo no tuvo más opción que dejar la hoja en el suelo ante la negativa de los presentes a tomarla entre sus manos. “¡Arriba los salarios! ¡abajo la reforma!”, resonó en los oídos de la policía jujeña. “Pedimos la renuncia de Morales” o “Manchaste tus manos con sangre”, fueron algunas de las consignas que la ciudadanía de San Pedro plasmó en carteles y también resonaron todo el día en los cánticos de los manifestantes sobre el puente Emilio Lozano.

La de ayer, también fue una jornada donde la mayoría de la población se concentró repudiando las declaraciones del intendente de la localidad de Aguas Calientes, Gregorio Mamani (UCR). Circuló un audio en el que el funcionario instaba a trabajadores precarizados de su comuna a presentarse hoy a las 10 de la mañana en la plaza principal para viajar rumbo a San Salvador de Jujuy (unos 60 kilómetros al norte) para apoyar el juramento de la nueva Constitución provincial. “Les pido por favor que apoyen, especialmente a los trabajadores jornalizados. Los esperamos en la plaza a las 10, seguramente habrá un sándwich porque será un viaje largo”, viralizó el jefe comunal entre sus trabajadores comunales.

“Lo que hay en la ruta 34 es un constante acoso de la policía de Gerardo Morales que dice cada 20 minutos que ya vienen a reprimir y la gente sigue en las rutas”, dijo a Salta/12 la presidenta del Concejo Deliberante de Libertador General San Martín, Patricia Gutiérrez (Nuevo Encuentro). “No se modificaron en absoluto las consignas de abajo la reforma y paritarias libres”, agregó. “Jujuy no tiene paritarias, tiene una imposición que se sostiene en prácticas de negociación donde se sientan en una mesa, dicen 5 por ciento, y se levantan”, continuó la representante comunal. A su entender, la población interpela al gobierno provincial, “no solamente la judicialización de la protesta, es mucho más profundo”, opinó. “Es la entrega del litio, la precarización laboral en la provincia, y fundamentalmente el mensaje que Morales le quiere dar a la derecha argentina: aquí tienen un gobernador capaz de apalear al pueblo. Con la Constitución jurada, tendrá todas las garantías para reprimir”, cerró.



“Pedimos la renuncia de Gerardo Morales y que cese la violencia institucional que ejerce sobre las 400 comunidades indígenas”, declaró Néstor Jeréz, cacique del Pueblo Ocloya, en la zona del Ramal jujeño. “Hay detenidos y desaparecidos de quienes aún no tenemos información”, recordó. “Estamos analizando dar continuidad a este Malón de la Paz hacia Buenos Aires”, adelantó. “Esta reforma constitucional afecta todos los derechos de los jujeños. No se limita al artículo 50”, por uno de los artículos que no serán incluidos en la Carta Magna, según anunció el propio gobernador durante conferencia de prensa de ayer. “Es un avance sobre las tierras fiscales, el ambiente, y la educación. Los pueblos no fuimos consultados según dicen los tratados internacionales, como el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT”, afirmó el referente. “Nosotros tenemos protocolo de consulta, uno del pueblo Ocloya, otro Kolla Cochinoca, y otro del Kolla Atacama de Salinas Grandes”, explicó.

“Nosotros decimos que el protocolo debe llevarse adelante a través de las instituciones representativas de cada pueblo. El gobierno de Jujuy realizó falsas consultas, consultas engañosas. Citaban a trabajadores de salud para hacer que se reunieron con representantes”, contó. “Estamos planteando que se tiene que retroceder con la reforma, porque significa saqueo, desalojo y destrucción de todos los derechos del pueblo jujeño”, cerró el dirigente originario.