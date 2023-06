El diputando nacional del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, anunció este martes que será precandidato a la intendencia de Tandil, el partido gobernado desde el año 2003 por el radical Miguel Ángel Lunghi.

Hace tan sólo un par de semanas, Lunghi anunció que se presentaría a las PASO para buscar su sexto mandato consecutivo. Para eso, deberá sortear una interna que le para enfrente a referentes que desde hace tiempo vienen exigiéndole que abra el camino de la renovación generacional.

“Ustedes saben que hace años que me preparo y trabajo incansablemente por Tandil, que jamás he mezquinado esfuerzos a la hora de gestionar obras y soluciones para nuestros vecinos por encima de cualquier diferencia o bandería política, poniendo por delante los intereses del conjunto de los tandilenses, pero con eso no ha alcanzado”, dice el diputado en el mensaje con el que oficializó su decisión a través delas redes sociales.

“Tandil necesita hoy un gobierno local ágil, eficiente y que entienda la magnitud de los cambios y transformaciones que afronta nuestra ciudad, por eso he tomado esta decisión”, explica Iparraguirre que sale a la cancha para encabezar, él mismo, el proceso de renovación que desde hace tiempo, propios y opositores, exigen a Lunghi.