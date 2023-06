El Coro de Mujeres de Morón tiene más de cuarenta años de historia. Este fin de semana largo se presentó en el Festival Internacional de Coros “San Juan Canta”. Fue el único coro de mujeres y llevó un repertorio innovador que privilegió a los artistas de la provincia de Buenos Aires.



“Fue una experiencia emocionante. Nuestro coro de mujeres, todas amateur con un impulso puramente vocacional, estuvo a la par de todos los competidores. Vinimos con las obras preparadas de Morón, pero el festival tiene la propuesta de unir a todos los coros para preparar algunas piezas en conjunto. Imaginate, el director levantó la mano y cantamos las trescientas voces al unísono. Fue muy emocionante.” afirmó Roxana Muñoz, directora del Coro de Mujeres de Morón luego de presentarse en el Festival Internacional de Coros “San Juan Canta” junto a las treinta y ocho mujeres que componen su grupo.

El Coro de Mujeres de la Municipalidad de Morón se fundó en los años setenta y fue dirigido por Edgado Lettieri hasta 2015, cuando se jubiló. Ese año el coro se disolvió y comenzó una nueva etapa de la mano de Roxana Muñoz, una corista, directora y docente mendocina formada en la Universidad Nacional de Cuyo y convocada por el Municipio de Morón para dirigir su coro vocacional. “En 2016 comenzó un nuevo ciclo. Hicimos una convocatoria y aparecieron algunas mujeres que tenían el interés de participar en el coro. Así fue creciendo. Al principio era un coro de cinco mujeres, ahora somos treinta y ocho.” explicó Roxana Muñoz, que lleva siete años dirigiendo y formando a las integrantes de su coro. Sobre su rol frente a las mujeres, afirmó: “Yo siempre digo que soy docente. La dirección coral está intrínsecamente ligada a la docencia. Uno tiene que dar herramientas para la que no sabe cantar, la que no tiene técnica vocal, la que no tiene recursos para leer una partitura. Es todo un desafío de dirección y docencia. Un coro es como una porción de la sociedad. Si uno está bien adentro, puede funcionar bien en todos lados”.

El Coro de Mujeres de Morón se reúne religiosamente todos los martes y sábados para preparar y ensayar distintos repertorios que la misma Roxana Muñoz se ocupa de curar y seleccionar buscando innovar en las propuestas a través del rescate de artistas poco abordados en los repertorios tradicionales. Si bien la cantidad de coros compuestos exclusivamente por mujeres ha crecido en los últimos años, la gran mayoría de ellos sigue siendo mixtos. Esto genera que la oferta de repertorios para este tipo de composiciones sea reducida y que los y las directoras de estos coros deban buscar innovar en sus propuestas para poder ofrecer sonidos diversos que les permitan destacarse. “Estoy en una búsqueda de compositoras mujeres latinoamericanas y de la provincia de Buenos Aires, piezas que no son fáciles de encontrar. Al ser un coro de Morón, hemos trabajado mucho con el repertorio para adultos de Maria Elena Walsh que fue tan interpretado por el Cuarteto Zupay. Son canciones con un mensaje social y feminista, muy reflexivo. También hemos encargado arreglos para visibilizar repertorios nuevos” explicó la directora.

A principio de este año, el Coro de Mujeres de Morón recibió la noticia de que había sido seleccionado para participar del prestigioso Festival Internacional de Coros “San Juan Canta”. Este festival se realiza en la provincia de San Juan desde el año 1998 y reúne coros de todo el mundo que se presentan o compiten en el Auditorio Juan Victoria, una de las mejores salas de latinoamérica. A partir de esta noticia, el coro comenzó a prepararse para este viaje a la vez que empezó a autogestionarse para cubrir los múltiples gastos que significaba la travesía. “La gestión fue grupal e individual, económica y personal. Todas las mujeres del coro debieron organizarse para poder dejar a sus familias, sus trabajos y viajar hasta San Juan por los cinco días que duró el festival. Recurrimos a algunos fondos, pero fue principalmente autogestivo. Quienes no podían pagar el viaje, fueron ayudadas por el grupo. Todas nos endeudamos para poder viajar.” afirmó Roxana. Además, rescató del coro “su enorme confianza en el trabajo. Confiaron en que les dije que podían estar a la altura del festival y así fue. Este festival fue una gran ventana para mostrarnos en un escenario de calidad única”.

“El presidente del jurado del concurso, un nortemaericano, me dijo que lo que más le había impactado era la expresividad del coro y la diversidad del repertorio, muy atravesado por el feminismo. Eso es algo que él pudo notar sin entender el idioma. Eso es lo impresionante del poder de la música. También me dijeron lo mismo los jurados de Brasil. Eso es lo que nos alienta a seguir trabajando como lo hacemos. Nos volvemos de esta experiencias habiendo sumado mucho y con ganas de seguir creciendo” concluyó la directora del Coro de Mujeres de Morón.