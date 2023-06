En busca de una victoria para mantenerse cerca del líder River Plate, Estudiantes y San Lorenzo se enfrentarán en La Plata este miércoles desde las 19 (TV: ESPN Premium), en el encuentro que dará inicio a la fecha 21 de la Liga Profesional.







Estudiantes de La Plata se encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 35 puntos y en la fecha pasada cayó 1-0 ante Colón de Santa Fe, en el "Cementerio de los Elefantes".



El entrenador Eduardo Domínguez volverá a contar en el estadio Jorge Luis Hirschi con el mediocampista central Santiago Ascacíbar, quien cumplió la fecha de suspensión ante el Sabalero y volverá al primer equipo en reemplazo de Fernando Zuqui, en la que será la única modificación respecto del último compromiso.

San Lorenzo, por su parte, se ubica en la tercera posición con 37 unidades, a 10 del Millonario, y viene de empatar sin goles frente a Central Córdoba en el Nuevo Gasómetro.



El técnico Rubén Insúa deberá realizar una modificación obligada debido a que el mediocampista Malcom Braida llegó al límite de amonestaciones, y su lugar será ocupado por Gastón Campi.



Además, el "Gallego" Insúa tampoco podrá contar con el delantero Ezequiel Cerutti por rotura de ligamentos de su rodilla izquierda y en su reemplazo estará el paraguayo Iván Leguizamón.



Insúa habló de Vombergar

En la previa al choque con el Pincha, el entrenador de San Lorenzo adelantó que Andrés Vombergar podría irse.



"El jugador se acercó a hablar conmigo el día domingo, me dijo que tenía esa opción y quería saber mi opinión; yo le dije que el equipo lo va a necesitar hasta que termine el campeonato", apuntó el DT en la conferencia de prensa.



"Tuve después una charla con la dirigencia del club y, por lo que me comentaron, no parecería ser eso lo que va a pasar", lamentó con relación al deseo de contar con Vombergar hasta el cierre del próximo mes.



El principal problema es que Vombergar cuenta con una cláusula unipersonal de rescisión con una oferta del exterior que caducará el 30 del corriente. El delantero jugó 41 partidos en Boedo, anotó once goles y repartió cinco asistencias.



La baja del jugador nacionalizado esloveno sería la segunda para San Lorenzo, que no contará con Federico Gattoni en la defensa desde el 30 de junio (lo compró Sevilla de España) y desnuda así una vez más el desfasaje entre la Liga Profesional y el mercado de pases de las competiciones en Europa, México, Brasil y Estados Unidos.

El Lobo va a Santiago del Estero

Con la obligación de conseguir una victoria para tener chances de ingresar a las copas internacionales de la próxima temporada, Central Córdoba y Gimnasia La Plata se enfrentarán desde las 21.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Alfredo Terrera de la provincia de Santiago del Estero, en otro encuentro válido por la fecha 21 de la Liga Profesional.





El Ferroviario se encuentra 17° con 24 puntos y en la última jornada empató sin goles ante San Lorenzo de visitante en el Nuevo Gasómetro.



El entrenador Leonardo Madelón no podrá contar con el volante Ciro Rius, quien fue expulsado por doble amonestación ante el Ciclón, y su lugar será cubierto por Julián Navas.



En la misma línea tampoco tendrá a disposición al defensor Gustavo Canto, quien llegó al límite de tarjetas amarillas, y en su reemplazo entrará Gonzalo Goñi.



Gimnasia La Plata, por su parte, se ubica 16° posición con 25 puntos, y viene de vencer 1-0 a Huracán en la fecha pasada.



El entrenador Sebastián Romero realizará varias modificaciones: en la defensa ingresarán Bautista Barros Schelotto y Nicolás Colazo en reemplazo de Gonzalo González y Rodrigo Gallo, sobre el lateral derecho e izquierdo, respectivamente.



En la zona del mediocampo, "Chirola" Romero deberá definir si mantendrá a Franco Soldano como titular o si le dará la chance a Franco Torres.