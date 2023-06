El reconocido youtuber mexicano Alan Estrada contó su experiencia al realizar un viaje hacia los restos del Titanic con la misma empresa que hace unos días perdió un submarino haciendo la misma travesía.

A través de sus redes sociales, el creador de contenidos se enteró de que el submarino Titan, que lleva perdido desde el último fin de semana, pertenece a la misma empresa con la que él realizó el mismo viaje.

“Ya chequé y es la misma empresa con quienes lo hice. Ojalá los encuentren pronto, el sub tiene todo para sobrevivir 5 días adentro”, publicó Estrada en Twitter.

“Al parecer está perdido en la superficie, lo cual señala esperanza pues si los encuentran hay muchas posibilidades de rescate. No se puede salir desde dentro, deben abrirte y es compleja esa operación. Ojalá los encuentren”, agregó al respecto.



Además, le contestó a un seguidor con un poco de información de lo que sucede con el artefacto y el tiempo de oxígeno dentro del mismo. “Espero lo encuentren pronto, el oxígeno dentro es limitado y el sub no puede abrirse desde dentro”, dijo.



Por último, habló sobre la “seguridad” de la empresa OceanGate Expeditions: “Me consta que en cuestiones de seguridad son muy cuidadosos. Sin embargo, es un sumergible experimental y los riesgos existen. Todos lo sabíamos. Conmigo fueron groseros en temas de material audiovisual”, afirmó.

La expedición al Titanic, en primera persona

En 2021, en medio de la pandemia y cuando los viajes estaban restringidos, a Alan Estrada le surgió la posibilidad de conocer el fondo del océano y aventurarse a ver los restos del Titanic con la empresa OceanGate Expeditions.

En una entrevista, el creador de Alanxelmundo contó que "el mayor riesgo de una expedición de ese tipo, sobre todo la que nosotros hicimos, es que te puedes atorar con un fierro del barco o con una red de pescar, te pasa eso y no hay forma de que alguien baje a rescatarte, son 3,800 metros, no hay otro sumergible en el mundo que pueda bajar a rescatarte y, si lo hay, está lo suficientemente lejos como para que tú te mueras antes".

Finalmente, cuando descendió y pudo ver los famosos restos, aseguró que todo valió la pena. "Nos asomamos y sí es muy espectacular. Sí es un momento muy emocionante, ahí se me olvidó todo".

No obstante, confesó a BBC que descender en el sumergible no es una experiencia tan increíble como podría imaginarse: "No es muy especial que digamos. Estás dentro de una cápsula, que es algo impensable para cualquier persona que tenga claustrofobia, pero nada más. Lo que sí es algo muy impresionante es el hecho de estar frente a ese naufragio".