Este viernes, a partir de las 20, el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330) recibirá al Tetra Music Festival (Las entradas se encuentran a la venta en Alternativa Teatral). Marttein y Los Cuates del Bloque serán parte de encuentro artístico de enfoque autogestivo, que nació de la necesidad de generar una vitrina para los nuevos sonidos y los noveles talentos. O al menos ésa es la apuesta del creador del evento, el músico y productor Leandro F. Crets, quien también participará en esta fecha de la mano de su proyecto solista Tipo “N”. “Es un espacio para la escena alternativa”, justifica el nativo de Avellaneda. “El under está en auge. Eso lo vienen demostrando bandas muy buenas, como Winona Riders, a través de propuestas que dejan en evidencia la vuelta del punk y del heavy metal. El festival es un lugar para ir a escuchar esos sonidos, pero fusionados con el trap, la electrónica o el hyperpop”.

A esta reflexión, Agustina Grille, coproductora del ciclo, añade: “Armamos convergencia para artistas que ya tienen cierta trayectoria, y abrimos una puerta para que los proyectos musicales que están emergiendo se puedan presentar en vivo. Si bien hay muchos festivales y ciclos en Buenos Aires, creo que esta propuesta es más abierta. También queremos romper con la burocracia. A pesar de la cantidad de espacios que existen, hay músicos y músicas a las que les cuesta acceder”. Durante el proceso de creación del Tetra Music Festival, la dupla puso el foco en no perder las perspectivas de lo que deseaban comunicar. “En el equipo siempre coincidimos en la idea de darle espacio a artistas que están arrancando y a artistas que suenan muy bien y tienen talento”, dice Grille. “A veces se cree que un artista es mejor por la cantidad de seguidores que tiene en sus redes”.

Marttein y Los Cuates del Bloque, los dos artistas invitados para esta primera edición del Tetra Music Festival, reflejan esa búsqueda. “Marttein ya tiene una trayectoria recorrida, tiene su público y es un artista que nos gusta muchísimo”, justifica Grille. Mientras que Crets va un poco más allá, y ahonda en su estética musical: “Es un referente de la música alternativa y experimental argentina. Es como un Louta pero enojado”. Este artífice local de la escena hyperpop (considerado una especie de híbrido entre Sandro y Ricky Espinosa) puso en circulación el pasado 15 de junio su más reciente trabajo discográfico. Se trata del EP El truco, firmado junto a Juana Rozas, cantante, compositora y también figura de ese género en la Argentina. “Cortame ahí”, primer single de esta producción, estrenó su videoclip la semana pasada.

Si la impronta sonora de Tipo “N” apunta hacia un caleidoscopio de estilos que oscilan entre el punk, el pop y el trap, de lo que deja constancia su disco Sigo vivo (2020), Los Cuates del Bloque brinda una mirada disidente dentro de la música urbana argentina. “Su propuesta está más cerca del rap bizarro de Illya Kuryaki, Beastie Boys, Benjo o Locoplaya”, contextualiza Crets. “Tienen una connotación divertida y una forma muy particular de cantar. Me encanta que existan artistas así en Argentina”. Por su parte, Grille aporta: “Aunque son relativamente nuevos, esto vendría a ser el proyecto paralelo de la banda Rey Hindú. Para nosotros es importante abrirle espacios a nuevos géneros o subgéneros de la música urbana nacional. Hoy quizá no está tan de moda. Pero lo que en este momento es la tendencia, antes no lo era. Por algo se arranca”.

Cuando Los Cuates del Bloque se suban al escenario del centro cultural erigido en el barrio porteño de San Telmo, consumarán su tercera presentación en vivo. “Estamos en un universo extraño”, advierte Cristóbal Zanelli, integrante de la banda que el año pasado comenzó a poner en circulación sus singles en las plataformas digitales de música. “Nuestro imaginario se mueve entre lo bizarro, lo tierno y lo agresivo. Si bien el grupo recién arranca, lo que pretendemos con los recitales es que sea una experiencia única. Preparamos cada show para que no se repita. Hay un montón de performance, mucha voz en off, algo de radioteatro, y mucho cambio de outfit. Es una banda que emana altas dosis de energía. Estoy muy feliz con lo que estamos haciendo porque éste es un espacio creativo en el que sinceramente las cosas se dan de forma orgánica”.

Más allá de su condición de principiante, el trío llegó a coincidir en vivo con los otros dos artistas que le darán forma a la primera fecha del Tetra Music Festival. “Nuestra primera fecha fue en Perversos Festival, un evento a beneficio. Se ve que gustó bastante, y quedamos buena onda con varios artistas. Como las que van a participar en el festival”, evoca Zanelli, cuya banda lanzará su cuarto single casi en paralelo con esta actuación en el ciclo. “Fuimos bendecidos por Tipo ‘N’. Confió mucho en el proyecto, y fue un poco el promotor de que nos lancemos a tocar en vivo”. Si algo caracteriza al alter ego de Crets, amén de su rol de gestor cultural, es su militancia por el flow. “El freestyle es algo muy presente en mis shows y mi estilo. Es lo que diferencia a mis eventos”, afirma. “Siempre damos un espacio a la jam, Ahí invito no sólo a los artistas, sino también al público para que cante”.

Pese a que el Tetra Music Festival ya cuenta con un antecedente en 2021, sus organizadores se esmeraron en afinar la puntería. “Este line up identifica muy bien lo que queremos lograr como ciclo y como proyecto”, asegura Agustina Grille acerca de un ciclo que se hará periódicamente. Al menos hasta diciembre, sucederá el tercer viernes de cada mes. Y Crets refuerza: “El Tetra Music Festival no sólo es un lugar para la música alternativa, sino también para la diversidad musical. La escena rock es más competitiva o individualista que la urbana. Cuando voy a eventos de rap, suelo ver que hay más colectivismo. Lo digo con propiedad porque vengo de toda una vida trabajando y gestionando la música. Proponemos unión y compañerismo. Nos ilusiona pensar que después de cada fecha surjan colaboraciones entre los artistas”.