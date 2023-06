Dieciocho años como senador nacional por Río Negro, otros ocho como diputado nacional por la misma provincia, en la que compitió dos veces, y perdió, por la gobernación. Pero Miguel Ángel Pichetto no encabezará la lista diputados nacionales de Horacio Rodríguez Larreta por Río Negro sino por Buenos Aires: nació en Banfield y eso le permite ser candidato por la Provincia. Pero el anuncio clave es otro: el precandidato que enfrentará a Patricia Bullrich dijo que, si llega a la Casa Rosada, Pichetto será el presidente de la Cámara de Diputados. Un puesto clave para la negociación y también para al línea sucesoria después de la vicepresidencia y la presidencia provisional del Senado.

Pichetto al frente de la Cámara es una definición política de Larreta, como en 2019 fue una definición política de Mauricio Macri designarlo candidato a la vicepresidencia en la fórmula de Juntos por el Cambio. Un peronista con experiencia, gestor de decisiones al frente del bloque oficialista del Senado Nacional por más de una década, definido por el ex ministro macrista Rogelio Frigerio como alguien “fundamental” para conseguir la aprobación de muchas leyes, Pichetto es la voz elegida para articular con el actual oficialismo si es que éste pierde y se convierte en la principal oposición. Sería un vínculo directo con los gobernadores para, por ejemplo, tratar los temas alrededor de impuestos, tasas, o financiamiento a matrices productivas provinciales, algunos de los principales objetivos de Larreta de cara a una eventual gestión de Gobierno.

Esa mirada sobre la conducción de la Cámara Baja ya estuvo presente en Juntos por el Cambio durante los cuatro años de Macri como Presidente. Emilio Monzó, oriundo del peronismo bonaerense, comandó Diputados y, en minoría, buscó acuerdos sobre la base de profundizar las diferencias en el bloque peronista.

El Congreso es el hábitat natural de Pichetto, que hoy preside la Auditoría General de la Nación, dependiente del Poder Legislativo. Antes fue diputado nacional con Carlos Menem y estuvo al frente del bloque de senadores oficialistas durante las presidencias de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. “Miguel es un hombre de valores y convicciones profundas”, fue la definición que utilizó Rodríguez Larreta para el lanzamiento del ex legislador. “En caso de que los argentinos me elijan Presidente lo voy a proponer para presidir la Cámara de Diputados”, agregó en su tuit el Jefe de Gobierno de la Ciudad.

“Conozco ese lugar, se cómo funciona ese mundo”, dijo Pichetto ante la prensa al finalizar la presentación. Efectivamente, durante más de 25 años integró el Congreso Nacional, y participó de votaciones históricas como la Resolución 125 y la Ley de Matrimonio Igualitario, en la era kirchnerista, así como colaboró en la reforma jubilatoria que impulsó el macrismo y fue, a fines de 2017, el comienzo de la crisis de ese gobierno.

Pichetto halcón

Luego de ser candidato a vicepresidente de Macri, el ex senador por Rio Negro tuvo una serie de declaraciones que fueron criticadas por xenófobas y discriminatorias. Durante la campaña a los comicios de 2019, relató una experiencia que observó en la Villa 1-11-14 de la Capital Federal sobre posible narcotráfico, que no sólo condenó de forma despectiva contra el pueblo paraguayo, sino que propuso una salida que definió así: “habría que dinamitar todo, que todo vuele por el aire”.

“Seguimos en el oscuro mundo bolivariano”, lanzó Pichetto en enero del año pasado durante una entrevista en la que negó tener “una mirada xenófoba”. Pero consideró que el conurbano bonaerense es la foto del “ajuste social de Bolivia, Paraguay, Perú y Venezuela”. Tras el anuncio de Rodríguez Larreta, sin embargo, afirmó que puede hacer “un importante aporte a la paz social”.

En febrero de este año, su dedo apuntó a los mapuches. "El pueblo mapuche es un pueblo invasor, no es originario de la Argentina, es originario de Chile". El lonko de la Comunidad mapuche Nahuel Payún, Oscar Farías, oriundo de Junín, le advirtió que "los discursos de odio racial” de Pichetto abren la puerta al "riesgo de agresiones verbales o físicas".

Hasta hace unas horas fue precandidato a Presidente por Encuentro Republicano Federal, que nuclea a peronistas enrolados en el menemismo o en el duhaldismo. Ahora se suma a la campaña de Larreta con una visión que podría considerarse más cercana a Patricia Bullrich, o también a Javier Milei y su admiración por Jair Bolsonaro.

El antiperonismo peronista

El segundo lugar de la lista será para Silvia Lospenatto. De padre “bostero y peronista”, la diputada del PRO ocupa una banca desde 2015. En 2018 adquirió notoriedad política por su discurso al cierre del debate por la legalización del aborto. Votó a favor. En aquel entonces celebró el posicionamiento de Pichetto quien desde el Senado acompañó la iniciativa.

Ahí no está el único punto de encuentro entre ambos. El origen político de Lospenatto, según ella misma manifestó un par de años atrás, estuvo ligado al peronismo. Desde la facultad, fue convocada a las filas de Alfredo Atanasof y participó de la juventud duhaldista. “La defensa más genuina de la defensa de los trabajadores es la que hacen los sindicatos, y a mí no me parece mal eso”, señaló en 2021. Si bien se reconoce como liberal, destacó del peronismo que es “una gran escuela política”.

Politóloga, sus lazos con el PRO comenzaron en 2007. El debate sobre el aborto no fue su única participación de alto perfil. Llegó a ser acusada por el massismo de leer mails privados durante la sesión que destituyó al ex ministro Julio De Vido. “Filibustera”, fue el término con la que la catalogó Graciela Camaño al escuchar que Lospenatto leía durante su discurso en el recinto un correo que habría enviado Sergio Massa a sus legisladores de aquel entonces.

Defensora de la meritocracia, sostiene que el peronismo perdió representatividad por la falta del crecimiento en el empleo formal, lo que esmeriló el rol del sindicalismo y desajustó una de las misiones natural del movimiento obrero que es el ascenso social. “Quiero que todo trabajador pueda ser clase media”, definió en una entrevista.

En el marco de esta jornada de lanzamientos, Rodríguez Larreta anunció que Mónica Frade, de la Coalición Cívica, irá por la renovación de su banca. La diputada comulga con Elisa Carrió desde el 2017. Quilmeña y abogada de profesión, sintetiza en el anuncio uno de los principales cierres políticos que llevó adelante Rodríguez Larreta en las últimas semanas y que le permitió tener a Carrió en sus filas. La líder de la CC tuvo expresiones muy críticas hacia Macri en los últimos días, que por decantación aluden a las políticas públicas que llevaría adelante Patricia Bullrich en caso de ser presidenta.

Frade fue protagonista de una serie de escándalos durante su período como diputada nacional. En plena pandemia, y cuando las vacunas aún eran sólo ensayos, propuso “probar” el dióxido de cloro. También tuvo que retractarse luego de subir una foto a sus redes sociales acusando a censistas de la provincia de utilizar lápices para llenar las planillas. El INDEC le aclaró que el lápiz es provisto por la entidad y es de un grafito especial para poder ser leído por un escaner y así agilizar el procesamiento de los datos en las planillas manuales.