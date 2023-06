Melodrama social coral. Si hubiera que ponerle una etiqueta a En los márgenes, ópera prima como director del actor Juan Diego Botto (quien agota actualmente funciones teatrales en Buenos Aires), esa sería una posible. El director entreteje cuatro historias, varias de las cuales tienen puntos de comunicación entre sí, todas representativas de una España que diez años más tarde de la burbuja económica sigue realizando cien desalojos diarios (400.000 en una década). Tratando cada una de sus historias en sí misma, Botto, que también funge como coguionista, le escapa a los principales riesgos del cine social: el de convertir cada historia personal en un “caso testigo”, apto para marcar con un tilde en cualquier estadística. Si en los primeros tramos deja que los elementos melodramáticos surjan de las propias situaciones, sobre el final comete uno de los actos que escalan más alto en el ranking del golpe bajo, dejando una fea sensación de boca.



La historia central es la del abogado Rafa (Luis Tosar), que parece no decirle que no a nada. Su esposa tiene que hacerse un delicado estudio de embarazo y él promete llegar a última hora, ya que tiene que concurrir a una de las asambleas barriales que se celebran en todo Madrid para luchar contra los desalojos. También se comprometió a llevar al hijo de su mujer a la estación de buses, de donde partirá en un weekend junto a sus compañeros de colegio, y en algún momento tiene que pasar por Tribunales, a firmar unos papeles. En el camino se entera de que la policía acaba de llevarse a una niña de origen árabe, a la que su madre había dejado en casa, bajo la presunción de abandono de hogar. Y resuelve salir en busca de la mamá para evitar que la niña sea enviada a un centro de recogida, recorriéndose todo Madrid en auto y a la carrera, en busca de la elusiva mujer.

A la joven madre Azucena (Penélope Cruz, coproductora de la película), el municipio le avisó que va a ser desalojada dos días más tarde de su domicilio, por lo cual se integra a las asambleas, que desarrollan manifestaciones pacíficas frente a las casas donde se producirán los desalojos, y frente a los bancos que han denunciado falta de pago de los préstamos. Finalmente y algo más descolgado, hay un hombre de unos 30 y pico, Germán, que trabaja en empleos diarios junto a Manuel, marido de Perla (el propio Juan Diego Botto, haciendo de “El argentino”), y que se niega a atender las llamadas telefónicas de la madre, ya que alguna vez le pidió una fuerte suma que no pude devolverle. Buenísima, comprensiva y bien intencionada, la madre es el personaje ideal para que un realizador en busca de algún shock dramático lo tenga servido. Es loable, sin embargo, que un tema atraviese horizontalmente estas historias: el de los maridos abandónicos, aunque a veces lo hagan, parecería, con las mejores intenciones.

Botto trabaja con diferentes tiempos e intensidades. Todo lo que tiene que ver con Rafa es con el corazón en la boca, ya que el hombre no se convence de que no está en condiciones de cumplir con todo lo que se propone. El modo contrarreloj, con frecuentes carreras seguidas por travellings a toda marcha, recuerda la estética de los hermanos Dardenne, dos de los referentes del rubro “drama social”. En el caso de Azucena, el tiempo se hace implosivo, a la medida de la depresión en la que está surgido el personaje. Una visita de su marido, que por lo visto no está muy comprometido con el drama familiar, da lugar a una larga y fuerte discusión en una cocina, lo más parecido a un fragmento teatral de En los márgenes, aunque encierro en un único ambiente y batalla dialéctica no necesariamente son sinónimos de teatro. La historia de la madre y la niña árabe es, junto con la de Germán, la más entrecortada, ya que al estar visto por ojos de terceros se convierten indefectiblemente en secundarias. En ocasión de las asambleas barriales, Botto recurre a una palanca clásica del realismo social, la filmación de asambleas reales, como modo de transmitir sin filtros actorales la realidad “tal cual es”.

EN LOS MÁRGENES 6 PUNTOS

España, 2022

Dirección: Juan Diego Botto

Guion: J: D. Botto y Olga Rodríguez

Duración: 105 min.

Intérpretes: Penélope Cruz, Luis Tosar, Aixa Villagrán, Adelfa Calvo, J. D. Botto, Somaya Taoufiki

Estreno en Netflix.