Gran jornada gran para todo Newell's la de este sábado con el partido despedida de Maxi Rodríguez y la presencia de varios ídolos del club y la Selección, incluido nada menos que el capitán del equipo campeón del mundo en Qatar, Lionel Messi, y el padre de la criatura, Lionel Scaloni.

El escenario será el Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, con localidades agotadas desde hace un mes. Las puertas del estadio se abrirán a las 16 y a partir de allí se sucederán shows musicales hasta que a las 18 aproximadamente se largará la presentación de los protagonistas.

Cómo ver el partido de Maxi

El plato fuerte será el partido entre glorias de Newell's y un combinado de la Selección, a disputarse cerca de las 19:15 con transmisión de la plataforma de streaming Star+.

"Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien", declaró La Fiera en la previa del encuentro.

Los célebres invitados

Los jugadores confirmados por el exvolante son Scaloni, Walter Samuel, Gabriel Heinze, Éber Banega, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco, Leonardo Ponzio y Fernando Belluschi entre los exNewell's.

Por el lado de la Selección estarán Pablo Aimar, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Andrés D'Alessandro, Javier Saviola y Esteban Cambiasso. Además, estará la goleadora de la Selección, Mariana Larroquette, y desde fuera del fútbol, se sumarán la Leona Luciana Aymar, la cantante Soledad Pastorutti y los humoristas Pablo y Pachu, entre otros.

Los equipos serán dirigidos por el Tata Martino y Mario Zanabria, por el local, y José Pekerman junto a Hugo Tocalli, por el lado albiceleste.

La presencia de Messi

Aunque no se confirmó se da por descontada la presencia de Messi, de vacaciones en Rosario y quien estará de cumpleaños nada menos que en un Coloso repleto. El crack tiene también agendada su presencia el domingo en lo de Riquelme, lo que motivó algunos dardos entre Maxi y Román por la proximidad de los eventos.

Los dardos a Riquelme

"Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos, porque ya me va a agarrar algunos rebotes, jaja", bromeó el ídolo de Newell's en una entrevista realizada con TyC Sports. Y, luego, en tono chistoso, continuó: "Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien, pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo jeje, pero capaz que manda algo". Además, Riquelme no estará en la despedida de Rodríguez y viceversa.