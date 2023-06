Videos, fotos, chats, mails y redes sociales son los principales elementos que los fiscales que investigan la muerte de Natacha Jaitt, quien falleció en 2019 en un boliche de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, solicitaron analizar a los peritos informáticos que el próximo martes comenzarán a revisar el contenido del iPad de la modelo que, tras cuatro años de intentos, pudo ser desbloqueado a principios de este mes.



Fuentes judiciales informaron hoy a Télam el equipo fiscal que investiga la causa --compuesto por el fiscal general adjunto de San Isidro Cosme Iribarren y los fiscales de Tigre Diego Callegari y Sebastián Fitipaldi-- definió el martes próximo a las 9 como el momento en el que comenzará a ser analizado el material.



En un oficio redactado por la fiscalía, los representantes del Ministerio Público le dieron a los peritos de la Policía Judicial de la Procuración General bonaerense las indicaciones sobre qué deben buscar en los más de 56 gigabytes de información que la semana pasada lograron extraerse del aparato en los laboratorios de Gendarmería Nacional.



En el escrito, los fiscales solicitan que "personal idóneo proceda al análisis de la totalidad de archivos que fueran extraídos del dispositivo en cuestión, debiendo --conforme las constancias probatorias incorporadas al presente--, analizar en especial todos y cada uno de los documentos existentes (videos, fotografías, chats, archivos de datos, interacción en redes sociales, e-mails, registro de comunicaciones vía redes, entre otros) desde el mes de febrero del año 2019 a la fecha de acaecimiento del suceso", es decir, el 23 del mismo mes.



En otro punto, piden tener en cuenta "la totalidad de datos que puedan surgir en punto a los motivos que dieran lugar al traslado de quien en vida fuera Natacha Jaitt al local de eventos Xanadú en fecha 22 de febrero de 2019".



A su vez, solicitan que sea analizado "el intercambio de mensajería, información y/o interacción de llamados entre la víctima de autos y las personas que fueran identificadas como Gonzalo Rigoni, Raúl Velaztiqui Duarte, Lisa Vera, Marcelo Cressini, Gaspar Fonola, Luana Monsalvo, Gustavo Andrés Bartolini, como así también de toda aquella persona que pueda surgir del relevamiento del dispositivo en el rango de fechas señaladas".



La mayoría de los nombrados son los testigos que pasaron esa noche del 22 de febrero de 2019 con Natacha en el boliche Xanadú, antes de su muerte, en horas de la madrugada.



Otros, como la excantante del grupo Bandana --Vera---, que a su vez era amiga de Natacha, y Cressini, son dos personas que en los días previos a que vaya a Xanadú, estaban ayudando a Natacha a encontrar un sitio donde poder hacer un show de stand up



Los fiscales agregaron que también se deberá "cotejar si las personas mencionadas aparecen en algunos de los documentos extraídos con anterioridad al mes de febrero de 2019".



Además, los fiscales pidieron que les informen si en el iPad surge "información de cualquier índole y/o registro relacionada con el estado de salud y/o atenciones médicas de la víctima de autos".



En tanto, a pedido del particular damnificado, que en esta causa son Aliza Damiani y Ulises Jaitt, madre y hermano de Natacha, los fiscales tomarán dos declaraciones testimoniales el 29 de junio: el periodista Ángel "Baby" Etchecopar y Andrea Cristina Donato.



El periodista habría realizado alguna manifestación en sus programas en relación a que tenía información sobre el iPad de Jaitt y la mujer es una abogada que le acercó a la familia de Natacha una teoría en torno a la autopsia y las causas de muerte, según precisaron las fuentes



Otra medida dispuesta por los fiscales es que se le solicite, esta vez a la Comisión Bicameral permanente de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, la carpeta "Operación Jaitt" que supuestamente se secuestró en el marco de la causa al falso abogado Marcelo D'Alessio.



Jaitt (41) murió la madrugada del 23 de febrero de 2019 en el salón de fiestas "Xanadú", situado en Isla Verde al 600, de Villa La Ñata, Benavídez, partido de Tigre, al que había concurrido por una reunión de negocios para programar un evento.



En un momento de la noche, durante la cual se consumieron drogas y alcohol --hay testimonios y hasta videos de cámaras de seguridad que lo registraron--, la conductora y modelo sufrió una "insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón" y una "falla multiorgánica", y murió, según los resultados de la autopsia.



Las pericias toxicológicas confirmaron que Jaitt consumió cocaína y alcohol antes de morir en el salón de fiestas "Xanadú", y no detectaron la presencia de ningún veneno.



La familia Jaitt siempre sospechó y planteó que la muerte de Natacha podía haber sido un homicidio vinculado a algunas denuncias que Natacha había hecho públicas, aunque para los fiscales de Tigre todo indica que fue producto del deteriorado estado de salud que presentaba y de la ingesta voluntaria que esa noche hizo de cocaína.



La causa solo tuvo como imputado al empresario de nacionalidad paraguaya Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte (51), que aquella noche acompañó a Natacha al salón pero por nada vinculado a la muerte, sino que fue indagado por "falso testimonio", luego de descubrirse que había manipulado y cambiado de lugar el celular de Jaitt de la escena de la muerte.



Los otros presentes investigados, pero que terminaron siendo solo testigos fueron: Gonzalo Rigoni (49), dueño de "Xanadú"; Gaspar Esteban Fonolla (49), amigo de Jaitt; Gustavo Andrés Bartolín (48), alias "Voltio" y vecino del primero, y su amiga Luana Micaela Monsalvo (23).