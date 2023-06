La madre y la tía abuela de Cecilia Strzyzowski reconocieron varios de los elementos encontrados en el Rio Tragadero y en un descampado del Barrio Emerenciano. En particular, los anillos, un dije con forma de cruz, un medicamento contra la gastritis y otros objetos que los investigadores decidieron mantener en reserva. Es un indicio de máxima importancia aunque no definitivo: mucho más contundente sería que, por ADN, se demuestre que los huesos encontrados en Tragadero se corresponden con Cecilia. El martes próximo llegarán a Resistencia la antropóloga y el médico forense de Córdoba que junto con un forense correntino analizarán esos restos. Si corresponden a un humano, se avanzará en determinar el ADN. Ese mismo día, el martes, los fiscales le pedirán al juez de Garantías la prisión preventiva de todos los detenidos.

Una medida de prueba durísima

La madre de Cecilia, Gloria, una tía abuela, Mercedes, que vivía con la joven, y la hermana de Cecilia, Angela, participaron de la durísima medida de prueba que significa exhibir ropas y pertenencias quemadas que habrían sido de la víctima. Angela fue esencialmente acompañante, mientras que las que reconocieron fueron Gloria y Mercedes. Y el trámite fue muy largo: arrancó a las 9 de la mañana y terminó a las 15, porque Gloria y Mercedes no aguantaban más. Todo se hizo en el Instituto Médico de Ciencias Forenses de Resistencia.

Como se sabe, los anillos y el dije en forma de cruz ya se exhibieron en los medios, de manera que se trataría de un reconocimiento limitado. Sin embargo, antes de mostrarles los elementos recogidos en los dos escenarios, Gloria y Mercedes tuvieron que hacer una larga descripción de las cosas que pensaban que Cecilia llevaba encima. En ese marco --según hicieron trascender los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez--, las mujeres describieron elementos que nunca se vieron en los medios. El equipo acusador resolvió mantener en reservar cuáles son esos elementos, pero aseguraron que la declaración de Gloria y Mercedes fue muy puntual y se corresponde con lo encontrado. El abogado que representa a la familia Strzyzowski, Juan Antonio Arregin, reveló que la madre y la tia abuela dijeron que Cecilia tomaba un medicamento contra la gastritis, señalaron cuál y restos de ese producto estaban entre lo hallado.

Tratando de despejar dudas

Del barrio Emerenciano al Río Tragadero hay bastante distancia, de manera que habrá que estudiar cómo es que se encontraron la valija, ropa, anillos y llaves en el Barrio Emerenciano y los huesos y el dije en el Rio Tragadero. Todo estuvo sometido al fuego y casi carbonizado.

En cualquier caso, el próximo paso es que los anillos se van a limpiar a partir del lunes, según dicen porque habría una inscripción. Y la misma limpieza se hará con las llaves, que luego se verá si encajan con las puertas de los lugares que frecuentaba Cecilia. Ambas medidas de prueba reforzarán los reconocimientos de este viernes.

Para el equipo de fiscales, la medida realizada fue un enorme paso adelante. Es que desde el punto de vista pericial, hasta el momento, no se encontró mucha evidencia. La sangre de la casa de los Sena resultó que no era sangre. Los huesos hallados en la chanchería de los Sena no eran de humanos. El reconocimiento de los elementos sería una prueba fuerte, más sólida que todo lo anterior.

Y ahora, el trabajo del equipo forense

El próximo martes llegarán nuevamente a Resistencia la antropóloga cordobesa Anahí Ginarte, la médica forense, también cordobesa, Florencia Granton, y un médico forense correntino. Los tres analizarán los huesos encontrados en el Río Tragadero. Según las versiones, esos restos tienen el tamaño de un dedo y sufrieron la acción de la fauna del Chaco, que es muy agresiva con restos humanos.

El primer trabajo será establecer si pertenecen o no a un ser humano y, específicamente, a una mujer. Si eso es así, se avanzará con el estudio de ADN para determinar si los huesos corresponden a Cecilia. La base, por supuesto, será el ADN de Gloria.

Esa prueba, en caso de dar positiva, sería categórica y definitiva.