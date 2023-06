Primero el silencio incrédulo y, después de unos minutos de procesamiento, las tibias manifestaciones de acompañamiento: la noticia de que, finalmente, Sergio Massa sería el candidato de unidad de Unión Por la Patria en una fórmula con Agustín Rossi terminó siendo respaldada por casi todo el arco oficialista. La CGT, gobernadores, el massismo (claro), funcionarios nacionales, intendentes y dirigentes de algunos movimientos sociales. La candidatura de Massa, sin embargo, no fue indolora y dejó algunos heridos. El caso más claro fue el de Juan Grabois, que había bajado su precandidatura más temprano en favor de la de Wado de Pedro y, frente la bomba Massa, amenazó con romper con el frente (aunque, luego, aclaró que competiría contra él en una PASO). La Cámpora y el círculo más cercano a Cristina Fernández de Kirchner optaron por guardar silencio, mientras que el presidente Alberto Fernández se limitó a compartir el comunicado de UxP que anunciaba la lista de unidad.

Los primeros en salir a celebrar, como era de esperar, fueron les dirigentes del Frente Renovador. "Orden político para el orden económico y, sobre todo, para llevar al país al desarrollo definitivo, explicando con claridad a la sociedad el camino a seguir. El proyecto necesita gestión, coraje y grandeza de objetivos. Nadie mejor que Sergio Massa para encararlo", destacó el secretario de Desarrollo Productivo, "Vasco" de Mendiguren. "La unidad es y siempre será la estrategia para resolver los problemas de la Argentina. Sergio la construyó con paciencia, gestión y generosidad", celebró, mientras tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano. Tanto él, como les legisladores Daniel Arroyo, Rubén Eslaiman, Jimena López, entre otres, habían participado hace una semana del acto del Frente Renovador, en donde habían pedido por su candidatura, y ahora celebraban que el ministro de Economía "era la mejor opción en este complejo momento". "Gracias a la historia por vivir este momento. Sergio Massa está de traje azul, es la hora de los tiempos y tiene la calma de los grandes!!!", tuiteó, eufórico, el diputado Ramiro Gutiérrez.

Los gobernadores, principales impulsores de una fórmula de unidad, también festejaron anchamente el triunfo del operativo "Massa candidato". El primero en pronunciarse, incluso, fue quien destapó la olla sobre la posibilidad de que Massa fuera el candidato único como parte de una fórmula secundada por un albertista: el riojano Ricardo Quintela. Ya lo había advertido temprano y acertó, por lo que a la noche, además de felicitar a Massa y Rossi, hizo un reconocimiento a los dos caídos en combate: "Esta fórmula de unidad fue posible gracias a la grandeza de Wado y Daniel que deben ser reconocidos por todo nuestro movimiento". Curiosamente, el único caído en combate que se terminó pronunciando fue el gobernador tucumano y, durante 24 horas, posible compañero de fórmula de Wado de Pedro: "Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos Sergio Massa y Agustín Rossi", tuiteó Juan Manzur.

"La unidad es el camino", celebraron, a su vez, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El catamarqueño Raúl Jalil, que había formado parte de la comitiva que se entrevistó con Alberto Fernández para que Daniel Scioli bajara su candidatura, también declaró: "Vamos a trabajar por la fórmula presidencial de Sergio Massa y Agustín Rossi como peronismo unido, reconociendo a compañeros y compañeras que apostaron por el proyecto colectivo antes que lo individual con responsabilidad institucional, política y social".

Uno de los pesos pesados que salió a reconocer la fórmula Massa-Rossi fue la CGT. "La unidad es el camino", aseguró la central obrera a través de un comunicado, en que celebró "el compromiso y la responsabilidad del espacio UxP al comunicar que el peronismo se presentara en las próximas elecciones con una lista de unidad". "Lo manifestamos públicamente, lo militamos y hoy lo celebramos. La unidad del peronismo garantiza los derechos de todos los trabajadores. Unidos vamos a construir un gran triunfo nacional para la alegría de todos", declaró el triunviro Héctor Daer.

Si bien ni Alberto Fernández, Eduardo de Pedro o VIctoria Tolosa Paz se pronunciaron abiertamente sobre la nueva fórmula, hubo algunas figuras del gabinete nacional que sí lo hicieron. Como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis: "Vamos a militar la fórmula casa por casa y barrio por barrio. La unidad era el objetivo más importante y se logró. Siempre dijimos que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner iban a hacer todo lo necesario para que estemos a la altura de este desafío. Las oportunidades de la Argentina son enormes y el peronismo tiene un proyecto de país con desarrollo y justicia social para todos y todas", tuiteó.

No fueron buenas noticias para todes, sin embargo. Uno de les dirigentes que más había despachado contra Massa en las últimas semanas, Juan Grabois, anticipó que rompería con UxP si no le permitían jugar en una PASO contra él. Otros partidos que integran el frente adelantaron la misma postura. "Esta no es la alianza en la que nosotros nos incorporamos. Unidad Popular va a debatir la decisión a tomar, pero no acompaña este cambio que violenta todas las convicciones de la gran mayoría de los que acompañábamos la esperanza de UxP", denunció el dirigente Claudio Lozano.

Si bien hubo algunas organizaciones sociales que manifestaron su apoyo a la nueva fórmula, como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, en las organizaciones más cercanas al kirchnerismo predominó el silencio. Ni La Cámpora, la CTA u otras corrientes cristinistas se pronunciaron ni a favor ni en contra de la fórmula.