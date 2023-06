El cierre de listas es un momento ingrato para quien dice abominar de la “casta” política. Lejos de los tiempos del estrellato en TV, que le valió popularidad a fuerza de exabruptos y se tradujo en simpatizantes entre desencantados de diversos pelajes, la obligación de bajar al llano para proponer candidaturas con personas dispuestas a asumir una responsabilidad política implicó para el ultraderechista Javier Milei un baño frío de realidad. El resultado: derrotas humillantes en las provincias donde se animó a dar la cara, críticas furibundas de quienes lo acompañaron hasta ayer, denuncias por vender candidaturas al mejor postor, desplantes públicos, bajas de último momento y resignación a rascar el fondo de la olla para poder cubrir cargos.

El fundador de La Libertad Avanza debutará como candidato a presidente dos años después de saltar de la TV a la política y asumir como diputado con un sorpresivo 17,30 por ciento en la ciudad de Buenos Aires. Su compañera de fórmula es la activista pro-castrense Victoria Villarruel, una abogada que es hija, nieta y sobrina de militares, que reivindica a los condenados por crímenes de lesa humanidad y se opone al matrimonio igualitario, el aborto y la ideología de género. Las dificultades del economista que idolatra a Carlos Menem para sumar candidatos que no sean garantía de marginalidad son inversamente proporcionales a su facilidad para rodearse de economistas dispuestos a profundizar el desguace del Estado que protagonizó el riojano en los ’90: ya sumó a los ex funcionarios Roque Fernández, Carlos Rodríguez y Darío Epstein.

El cierre de listas de LLA para las PASO ayer no arrojó sorpresas. Desde el espacio ultraliberal confirmaron que presentarán precandidatos a diputados nacionales en 23 distritos. La excepción es la provincia de Santa Cruz. La novedad de los últimos días fue el alejamiento de los armadores Sebastián Pareja y Carlos Kikuchi, disconformes con decisiones tomadas por Milei en relación al rumbo de la campaña. Las elegidas para reemplazarlos en la junta electoral bonaerense –y un insuperable de síntoma de soledad extrema– son su hermana, Karina Milei, y su madre, Alicia Luján Lucich.

En la ciudad de Buenos Aires, el candidato a jefe de gobierno es el economista Ramiro Marra, que en 2019 peleó por una banca a senador por dentro de la casta, en la lista de Roberto Lavagna, y en 2021 asumió como legislador porteño. Hombre dedicado a las finanzas, el eje de su campaña se centra en el discurso de mano dura y su “convicción” más firme pasa por “terminar con los piqueteros, los chorros y todos los que se creen que pueden pasar por encima de los ciudadanos”. Su última iniciativa pública fue fomentar el consumo de pornografía en reemplazo de la Ley de Educación Sexual Integral.

La lista de aspirantes a diputados por CABA la encabeza la banquera Diana Mondino, presidenta del Banco Roela, ex directora de la Universidad del CEMA e integrante de la ultraliberal Fundación Libertad y Progreso, quien en el pasado coqueteó con Juntos por el Cambio pero terminó en las filas de Milei. La segundan en la lista Oscar Zago, Sandra Pettovello y Julio Goldestein.

Para la gobernación bonaerense Milei intentó sin suerte sumar al comisario intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. La candidata será finalmente la diputada Carolina Píparo, quien arrancó su carrera política como funcionaria de María Eugenia Vidal, en 2017 fue electa diputada provincial del PRO y en 2021 saltó a las filas de Milei y de José Luis Espert. Como compañero de fórmula se presenta el abogado mediático Francisco Oneto. En La Matanza irá como candidato a intendente el cantante David Martínez, alias Dipy.

La lista para diputados bonaerenses la encabeza Alberto Benegas Lynch (nieto), de pura cepa liberal y hombre del Grupo Santander, para quien las dietas de los legisladores deberían aumentar según “cuántas leyes derogan”. “Bertie” es bisnieto por la rama materna de Robustiano Patrón Costas, el candidato de la oligarquía en 1943, cuando los militares del GOU tomaron el poder. Su abuelo homónimo participó del golpe de 1955, que lo honró con un cargo en la embajada en Estados Unidos, y criticó a la política económica de Martínez de Hoz por considerarla intervencionista. Su padre militó en la UCeDé hasta que los Alsogaray pactaron con Menem. La segunda en la lista de candidatos a diputados es la periodista Marcela Pagano, que tras agradecer el ofrecimiento definió a los miembros del espacio como “quienes nos hemos sentido decepcionados de los partidos dominantes”. Completan la lista el abogado Guillermo Montenegro, María Lorena Macyszyn, Pablo Ansaloni (ex diputado 2017-21), Juliana Santillán, Eduardo Falcone, Lilia Lemoine y Santiago Santurio. La boleta de senadores la encabeza Juan Ignacio Nápoli, titular del Banco de Valores, ex director de la Asociación de Bancos Argentinos y asesor del presidente de River Plate, Jorge Brito.

En el resto de las provincias el panorama es aún más complicado para la ultraderecha. Los resultados de las jurisdicciones donde Milei apoyó abiertamente a un candidato a gobernador fueron pésimos. Ricardo Bussi, hijo del genocida tucumano, hizo su peor elección en la historia: 3,9 por ciento, diez puntos menos que en 2019, cuando no lo acompañaba el pelucón. Martín Menem, sobrino del ex presidente, consiguió un 6,65 por ciento de los votos en La Rioja. El empresario Carlos Eguía sumó un 7,98 por ciento contra el 14 que había conseguido en dos años atrás y le dedicó un amplio abanico de insultos y descalificaciones a Milei cuando “le dio la marca” a un sello cercano al larretismo. “A él le interesa quién pone la plata, quién compra la franquicia”, denunció. En ese marco, LLA anunció el mes pasado que los sellos que acompañaron la candidatura presidencial del economista no podrán contar con la marca partidaria de Milei & flía. para el resto de las elecciones desdobladas, como las que tendrán lugar hoy en Córdoba y Formosa.

Una de las pocas provincias donde LLA tendrá candidato a gobernador propio es Entre Ríos. El elegido es Sebastián Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural provincial y hermano del ex ministro de agroindustria de Mauricio Macri y ex titular de la SRA. LLA lo presenta como un “productor agropecuario” aunque tiene otros pergaminos: fue procesado por administración fraudulenta y vaciamiento de El Diario de Paraná, donde la familia dejó a más de 80 trabajadores en la calle, y fue condenado por estafar al Estado. Dolores Etchevehere contó en su autobiografía que su hermano Sebastián le pegó desde niña hasta su adultez, y que cuando dejaba de hacerlo era para escupirla en el piso.