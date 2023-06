Los grandes ausentes en la despedida de Riquelme

Martín Palermo y Miguel Ángel Russo no podrán asistir porque hoy juegan Platense y Rosario Central, los equipos que respectivamente dirigen. Al mismo tiempo Guillermo Barros Schelotto llamó a Riquelme para avisarle que no estará presente debido a un compromiso familiar. Lo mismo ocurrió con Rodolfo Vasco Arruabarrena. Carlos Tévez fue invitado, pero nunca se confirmó su asistencia. Rolando Schiavi y Diego Cagna no fueron invitados.