Cristina Fernández de Kirchner criticó enérgicamente a Alberto Fernández durante el acto de presentación del avión recuperado de los "vuelos de la muerte" este lunes, en el aeropuerto porteño, donde estuvo acompañada del precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.



"La necesidad de construir una lista de unidad era crucial para abordar los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad. Por eso era imperativo tener una lista de unidad", comenzó diciendo Cristina en lo que fue el primer acto público de Massa, luego de anunciarse la fórmula que encabeza junto a Agustín Rossi como precandidato a vice.

"El presidente de la Nación se embanderó en hacer las PASO", contó Cristina.

"Quiero hablar sin pelos en la lengua, el Presidente de la Nación se embanderó en hacer PASO, pero además de compresión de texto hay que tener comprensión de contexto, para entender a la sociedad y a la situación en la que está", agregó.

"El 7 de junio 15 gobernadores pidieron una lista de unidad, más tarde lo hicieron los intendentes de PBA, la CGT sacó un documento, esa necesidad de articular era un desafío muy grande, sin embargo hasta el viernes teníamos a la Ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno (por Victoria Tolosa Paz) planteando internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al embajador en Brasil (Daniel Scioli) como candidato a Presidente", dijo.



Sobre esta postura de los funcionarios que responden a Alberto Fernández, la expresidenta y lider del kirchnerismo aseguró que ella "nunca hubiera llamado a Daniel Scioli o a alguien más para solicitar que retirara su candidatura".

Cristina: "Wado de Pedro era nuestro candidato"

"Llamé a Sergio (Massa) y le dije que si había PASO, iríamos con Wado de Pedro. Si no había lista de unidad, iríamos con Wado", contó también Cristina, mientras el ministro del Interior la miraba desde la primera fila, y aprovechó nuevamente para apuntar contra Alberto.



Hablándole directamente a Wado, contó que Alberto Fernández no aprobaba "que el ministro del Interior fuera el candidato de consenso" que los gobernadores habían pedido. "El presidente no estaba a favor de tu candidatura... no te preocupes", le dijo, generando risas entre los presentes.

Y aclaró: "Si había PASO nuestra fuerza iba a ir con un candidato propio, Wado de Pedro que era nuestro candidato", de quien destacó que "no viene de la política partidaria, viene de la tragedia argentina", además de "su pertenencia a un proyecto colectivo" y que es un militante "que va a donde decida el proyecto sin importarle si le sirve a él".

"Finalmente se resolvió", siguió, "después de darle dos puestos de diputados, uno para la que quería competir con Axel (Kicillof) en la provincia y otro para el canciller (Santiago Cafiero). Estas situaciones una no las entiende".



"Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO de la República Argentina", cerró.