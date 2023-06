Belgrano de Córdoba se siente cómodo de local y este lunes batió 3-1 a Banfield en el cierre de la fecha 21 de la Liga Profesional.

Fue una jornada muy especial para el Pirata, dado que además festejó otro aniversario de su arribo a Primera que a su vez le costó el descenso a River, en la Promoción de 2011.

Y encima le rindió un cálido homenaje a Cristian "Cuti" Romero, campeón con la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, presente el Gigante de Alberdi.

Pablo Vegetti marcó dos goles que lo dejaron en lo más alto en la tabla de artilleros, con 13 tantos. Franco Jara cerró el marcador anotando su primer tanto con la casaca celeste, aunque por la celebración recibió la segunda amarilla y se fue expulsado, por lo que no podrá estar en el clásico del próximo domingo ante Instituto en el estadio Mario Kempes.

El equipo dirigido por Julio César Falcioni necesitaba sumar para salir de la zona baja. Pero con esta nueva derrota quedó en la misma línea que Vélez Sársfield, ambos con 18 puntos y apenas uno por encima del colista Arsenal.







Banfield comenzó dominando el balón y el terreno, frente a un Belgrano al que le costó hacer pie en los primeros minutos. Sin embargo, Vegetti de cabeza, tras una gran jugada de Ulises Sánchez, puso el marcador a favor del local en un partido bien complicado, porque su rival presionó alto y le ahogó la salida.

El Taladro tuvo una clarita antes del descanso cuando Souto apareció por izquierda y metió un tremendo remate que encontró buena respuesta de Losada.



Ya en el complemento, la visita salió con todo. Primero llegó Bizans y respondió otra vez Losada; pero la pelota le quedó a Coronel y luego le pegó a Rébola, que la metió involuntariamente en el arco. Tras la revisión del VAR para chequear que no hubiera offside, el partido quedaba temporalmente igualado.



Banfield estaba mejor plantado en la segunda parte. Pero el Celeste tiene un implacable goleador. El ingresado Bordagaray apareció por derecha, metió un buscapié para la aparición de Vegetti y desató el delirio en Barrio Alberdi.



Enseguida volvió a pegar Belgrano con un pase largo para la corrida de Jara, que definió bien, sentenció el pleito y dejó muy comprometido a Banfield en la zona baja.

El verdugo de River

El director técnico Guillermo Farré tuvo sobrados motivos para festejar ya que, además del triunfo de sus dirigidos ante Banfield, recordó el tanto que marcó el 26 de junio de 2011, cuando en el Monumental Belgrano logró el ascenso a Primera y mandó a River a la B.



"Este día es mi segundo cumpleaños. Hace 12 años que se recuerda con alegría este momento. Es muy gratificante recibir el cariño de la gente por un momento que nos ha hecho muy feliz. Pero la vida sigue, y los libros hay que seguir escribiéndolos", sentenció el ex volante central.



En lo que fue el triunfo frente al Taladro, Farré resumió: "Quedan sensaciones muy positivas, sabíamos que era un rival que nos iba a dar el espacio para que tengamos la pelota. Tuvimos la capacidad para poder vulnerar el cerrojo rival".



"Los jugadores demostraron que están comprometidos con la causa y que no mermaron la intensidad. Me queda la sensación de tranquilidad. Después, en frío, analizaremos las cosas para mejorar", agregó.



Pensando en lo que viene, Farré habló del clásico que tendrá el domingo próximo ante Instituto: "El hecho de jugar en el Kempes, con dos parcialidades, cambia el rótulo de lo que es hacerlo de visitante. Esperemos poder hacer el juego que hacemos en Alberdi", concluyó el entrenador celeste.