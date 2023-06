Desde Formosa

Mientras las cuadrillas de higiene urbana retiraban los últimos carteles de campaña y todo rastro del proceso electoral de las calles de la capital formoseña, el gobernador Gildo Insfrán cerraba en la mañana del lunes los detalles de otro festejo, el de los 68 años desde la "provincialización" de Formosa, nacida a partir de una ley de Juan Domingo Perón previa al golpe del 55. La celebración será este miércoles e incluye un feriado local, desfiles y actos. Y este año, también, se especulaba con la visita de Alberto Fernández, motivada por el triunfo arrasador del gobernador, que logró su octavo mandato. Si bien el peso en el padrón nacional de Formosa es pequeño (representa el 1,36 por ciento del total), lo cierto es que todo indica que, de acuerdo a lo que marca el calendario de elecciones provinciales, sería la última oportunidad para el oficialismo de atribuirse una victoria antes de las PASO del 13 de agosto.

Desde Casa Rosada confirmaron a este medio que la visita está en la agenda del Presidente, pero aún no está claro con qué comitiva llegaría. Cerca de algunos ministros, incluso, ponen en duda el viaje. En Formosa, en tanto, la recepción de la novedad, al menos durante todo el lunes, fue más bien fría, incluso antes de las fuertes declaraciones de Cristina Kirchner --de gran vínculo con el gobernador-- en las que criticó en duros términos al Presidente. Se sabe, además, que a Insfrán no le resulta agradable nacionalizar la elección local. Él mismo lo aclaró este domingo, luego de votar en Laguna Blanca, su ciudad natal. "Yo no he invitado a nadie y no es costumbre nuestra tampoco", dijo cuando se le consultó si los integrantes de la flamante fórmula de Unión por la Patria, Sergio Massa y Agustín Rossi, viajarían para sumarse a los festejos.



El gobernador no tiene la mejor relación con el ministro de Economía, en base a rispideces que datan desde los tiempos en que Massa fue jefe de Gabinete, hace más de una década. De todos modos, fuentes del peronismo formoseño consultadas por Página/12 destacaron que “la fórmula es la más plausible para este momento del país” y que “hay que hacer todo lo posible para que no vuelva a gobernar la derecha, que propone represión”.

En ese contexto, a Unión por la Patria se le hace difícil sacar algún rédito de la elección. Las felicitaciones, sin embargo, estuvieron a la orden del día. Tanto Fernández como Massa y Rossi saludaron al gobernador y presidente del Congreso del PJ nacional por su triunfo. “Felicitaciones Gildo Insfrán por el enorme apoyo de tu provincia, trabajemos juntos por lo que falta", dijo el candidato presidencial vía Twitter, mientras que el Presidente en funciones resaltó “el compromiso inquebrantable con garantizar el bienestar de las y los formoseños”, del mandatario provincial. Rossi, en tanto, celebró que “se ha ratificado en las urnas un contundente acompañamiento al proyecto que le devolvió la dignidad al pueblo formoseño. Sigamos construyendo igualdad y justicia social”.

Insfrán, de todos modos, tampoco quiso hacer declaraciones a los medios nacionales que el domingo lo esperaban en el búnker: prefirió resguardarse en la gobernación hasta la madrugada del lunes, manteniendo su costumbre de perfil bajo y dejando que los resultados hablen por sí mismos.

Las claves de la elección en Formosa

Insfrán logró su séptima reelección consecutiva desde 1995. El domingo hizo una elección casi idéntica a la de 2019, de 70 puntos, un techo que perforó por primera vez en 2003. Se sumó, así, a las victorias del peronismo vinculado a algunas de las terminales de Unión por la Patria a nivel provincial de Ricardo Quintela en La Rioja, Sergio Ziliotto en La Pampa, Gustavo Sáenz en Salta y Osvaldo Jaldo en Tucumán.

A diferencia de casi todas las elecciones provinciales –y en contraste profundo con Córdoba, que votó el mismo día– la participación en Formosa llegó al 75 por ciento y en varias zonas del interior incluso rozó el 80 por ciento, según información del Tribunal Electoral Provincial. Son números habituales en la provincia del norte, pero aún así el peronismo realizó un esfuerzo de movilización para que al menos no se impusiera la relación apática que en general viene mostrando el electorado con los comicios. Esa movilización, explicaban a este diario desde el PJ formoseño, se trató de un mensaje dirigido a Buenos Aires, especialmente a los miembros de la Corte.

El máximo tribunal no se atrevió a proscribir a Insfrán ni a discutir el artículo 132 de la Constitución local, que habilita la reelección indefinida. En Formosa descartan que, luego del resultado del domingo, los supremos se atrevan a avanzar. "Se produciría un descalabro jurídico, y un problema político que más que de la provincia, sería de ellos", sentencian.