La salud de Silvina Luna se complica. La modelo, quien como consecuencia de una mala praxis en una cirugía estética debe someterse a diálisis y espera un trasplante de riñón, se encuentra internada en terapia intensiva, sedada y con respirador en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador”, afirmó el periodista Ángel de Brito en LAM (América), quien destacó que la modelo "está acompañada por su hermano y por toda la gente que la quiere".

Qué le pasó a Silvina Luna

Luna arrastra problemas de salud desde 2011, como consecuencia de una mala praxis en cirugía estética realizada por el cirujano Aníbal Lotocki, quien fue denunciado —por Silvina, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa— y condenado a cuatro años de prisión.

A raíz de esa intervención, Luna sufrió una intoxicación de metacrilato que le provocó una hipercalcemia y una insuficiencia renal.

La situación de la modelo es delicado. Como sus riñones no funcionan bien, desde hace un tiempo debe hacerse diálisis tres veces por semana durante cuatro horas.



Según contó la propia Luna semanas atrás en un video que publicó en sus redes sociales, deberá someterse a un trasplante de riñón.

En ese mensaje, la modelo contaba que para poder ingresar a la lista de espera del INCUCAI antes tenía que "vencer una bacteria que está dando vueltas por mi cuerpo. Tengo que pensarlo como un paso a paso."

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, explicó

