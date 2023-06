El defensor Ricardo Osuna, quien representa a César Sena, el marido de Cecilia Strzyzowski y uno de los siete imputados por el presunto femicidio de la joven, adelantó que su cliente "por ahora no va a declarar nada" y consideró que en la causa "no hay nada concreto", sino solo "presunciones e indicios".



"Por ahora no va a declarar nada, como yo vengo manifestando estamos esperando que la fiscalía junte algo en concreto", afirmó el letrado en la puerta de la sede del Poder Judicial de Resistencia, situada en avenida 9 de Julio 236.

A la espera del probable procesamiento con prisión preventiva de los siete imputados, Osuna aseguró: "Hay indicios y presunciones, concreto, concreto, no hay nada y del primer día yo vengo diciendo eso, y fijate todo el despliegue que está haciendo el Ministerio Público Fiscal (MPF) que está por ir a reventar un pavimento, van a buscar allá en una pileta".

Al ser consultado por los restos óseos de una misma persona adulta, que estaban junto al dije en forma de cruz que fue reconocido por la madre de Cecilia, el abogado dijo "todo eso lo tendrán que relacionar a la causa".



Respecto a que Gustavo Obregón y Fabiana González lo ubicaron a César Sena como el responsable del hecho, Osuna indicó que "seguramente cada uno dará su versión de los hechos" pero después se verá "al final del camino que hay de concreto y qué no".



"Yo no le pregunté (si era inocente), yo no le pregunto, yo defiendo lo que hay en el expediente, me limité a informarle lo que hay ahí, lo que vi ahí. No soy quién para juzgarlo, para eso está el juez", indicó.



El letrado añadió que ayer se entrevistó con Sena hijo, a quien aparentemente "le encontraron una vacante en la unidad penal e iba a estar alojado con otra persona que estaba con una prisión perpetua".



Según el abogado, le dio la información que "hay en el expediente porque él no tiene acceso a la causa".



"Lo que yo le digo es lo que hay en el expediente, me limito a informarle eso, que él sepa dónde está parado en la causa, hasta ahora está parado con la poca prueba que tiene el MPF, hasta ahora siguen buscando, seguirán buscando", explicó Osuna y agregó que "hasta el final del juicio puede estar sin declarar" y por ahora no lo hará.



En tanto, sobre el posible pedido de una nueva evaluación psiquiátrica a su asistido, afirmó que están "esperando un informe clínico psiquiátrico de él y en base a eso pedir una nueva pericia".



"Él no recibe ningún tipo de medicación, tengo informado por la defensora oficial que supuestamente tenía algún tipo de patología psiquiátrica. No sé, porque yo hablé normalmente con él", aseguró.

"El clan Sena planificó el asesinato de Cecilia"

Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a la madre de Cecilia Strzyzowski, aseguró no tener dudas de que el asesinato de la joven fue cometido por “el clan Sena”, en referencia al esposo y los suegros de la víctima, detenidos junto a otras cuatro personas por el hecho.



“No tengo dudas de que los integrantes del Clan Sena fueron quienes planificaron el asesinato. La llevaron engañada a Cecilia, la llevan al domicilio de los Sena, donde tenían una superioridad numérica, de verdadera indefensión. No podía tener ayuda de absolutamente nadie. Ahí es donde se produce el hecho”, reconstruyó Burlando en una conferencia de prensa frente a la puerta de la sede del Ministerio Público chaqueño.

Tras ello, el letrado continuó con su hipótesis del hecho: “Los asesinos se quedan con el cuerpo un tiempo haciendo su vida normal, como si nada hubiese ocurrido. Luego, incineran el cuerpo de Cecilia. Eso ocurre en el campo y en las zonas aledañas a la chanchería. Después desparraman las cenizas y seguramente, sin darse cuenta, que en esas cenizas quedaban huesos y objetos”.

Al respecto, Burlando consideró que algunos de los restos óseos de Cecilia fueron dispersados a la vera del Río Tragadero, lindero a la chanchería del matrimonio de Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña, y aseguró que ambos participaron del crimen junto a su hijo César Sena.

“Los tres participaron sin ninguna duda. La fiscalía no puede variar mucho porque las pruebas indican esto. Hemos solicitado que se profundice la investigación del tragadero. Nuestro objetivo es encontrar sus restos”, indicó el abogado.

Asimismo, Burlando hizo referencia a los otros detenidos José Gustavo Obregón, Fabiana González; el casero del campo de los principales sospechosos, Gustavo Melgarejo, y su pareja Griselda Reinoso: “Todos de alguna manera colaboraron y traccionaron para que esto suceda, con distintos motivos”, aseguró

Sobre el móvil del hecho, el mediático abogado especuló que se trató “una cuestión vinculada al género”, mientras que también sugirió que la víctima tenía conocimiento de “manejos vinculados a la política” de Emerenciano Sena.

“Nosotros entendemos que estando los Sena, tiene que ver con la política de Chaco. Que se manifestaba de diferentes maneras, sobre todo con actos de impunidad y que no le hacían bien a la gente. Se encontró una gran cantidad de dinero que había en el domicilio de piqueteros”, concluyó.