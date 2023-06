"Fue una muy buena reunión", declaró ante la prensa el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, luego del encuentro con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación.

El excandidato a presidente y la Vicepresidenta habían hablado por teléfono luego de que Scioli bajara su precandidatura, según dio a conocer la propia Cristina Kirchner en el acto de este lunes junto a Sergio Massa.

En AM750, el embajador aseguró que "hablaron de todo" en el encuentro que duró 40 minutos y sostuvo que "nunca tuvo problemas" con la Vice. "Es una persona con alto sentido de la responsabilidad", manifestó.

Minutos después, la presidenta del Senado publicó en sus redes sociales: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil".

Con información de Alan Longi para AM750.