Como muestrario de que los festivales musicales y showcases dedicados al rock pueden fundamentarse en el equilibrio justo de entretenimiento, información, filantropía y solidaridad, este sábado en el Centro Cultural Caras y Caretas (Venezuela 330) se llevará a cabo la Comunidad Guerrera XV. Se trata del ciclo que organiza la banda Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. “Esto surge de la necesidad cultural de gestionar eventos independientes”, explica Mauro Albornoz, baterista del power trío. “Promovemos el trato igualitario entre proyectos que unan sus fuerzas para concretar actividades de gran calibre. Lo que pretendemos comunicar es que músicas y músicos sean apropiadamente remunerados al momento de desempeñar su trabajo. Hacer valer estos derechos es responsabilidad nuestra. Desde las primeras ediciones de la Comunidad Guerrera, también buscamos reivindicar el cupo femenino tanto arriba del escenario como en el área propiamente técnica”.

Aparte de la terna que cultiva en su propuesta estilos como el stoner rock, el rock progresivo y la psicodelia, la grilla de esta edición la completan Shock2 y Wake Up Against. “Invitamos en esta ocasión a estos proyectos musicales porque, luego de verlos en vivo, nos pareció que podían conformar un line up entretenido”, alega Albornoz, cuyo grupo organizó la última versión de su ciclo en el centro cooperativo Galpón B, “uniendo poderes” a lado de las agrupaciones Vinociraptor y Vitacora. “Al mismo tiempo, su forma de trabajar refleja los ideales de la Comunidad Guerrera”. Mientras el repertorio de Wake Up Against le rinde tributo a la banda estadounidense de metal alternativo Rage Against the Machine, el cuarteto Shock2 hace canciones propias remojadas en el hard rock y la lisergia sonora. Amén de redimir al rock y la autogestión, lo que aúna a los tres artistas es la participación de músicas en sus respectivas formaciones.

“Las mujeres siempre ocuparon lugares importantes en la música, pero no fueron valorados hasta ahora”, dice Chivi Isla Blanche (bajo, coros y producción general), de Wake Up Against. “Logramos el cupo femenino, por más que no se respete cien por cien. O al menos estamos en vía de que se respete. Como música de esta banda, me siento muy bien porque la relación de este grupo humano va más allá de lo que compartimos sobre un escenario. Una vez que nos subimos, se me olvida ser un poco femenina. Lo que sucede es que estos temas que tocamos son muy rockeros y metaleros”. A lo que Gaby Valvano (teclados), de Shock2, adhiere: “Es común para nosotros compartir fechas con bandas en las que participan músicas. De hecho, este año nos pasó dos veces. En una de ellas tocamos con mi banda tributo a Black Sabbath, Dirty Woman (la integran cinco chicas). En ese sentido, estamos súper agradecidas porque cada vez somos más”.

Sobre lo que estará presentando con el grupo originario de Bernal, Valvano adelanta: “En el show de este sábado seguiremos mostrando las canciones de nuestro primer disco, El tiempo y el lugar, que lanzamos en diciembre de 2021. Sería nuestra sexta fecha en Buenos Aires. Y haremos varios covers. Algunos de ellos se encuentran incluidos en un disco que hicimos con cuatro versiones que nos gustan”. La tecladista acentúa además que, en lo que va de su temporada 2023, el cuarteto pudo concretar los objetivos que se plantearon. “Pudimos llevar adelante la difusión, la generación de contenidos y la captación de nuevos públicos. Esperamos que siga así hasta que termine el año”, ambiciona la música, quien además esclarece que en el grupo cantan todos sus integrantes. “Nunca compartimos fechas con los otros dos artistas que estarán este sábado. Pero sí conocíamos a los Elefante, y es un gusto por fin tocar con ellos”.

Tras la aparición de su álbum debut, El camino del guerrero (2015), y luego de algunas variantes en su alineación, Elefante Guerrero Psíquico Ancestral finalmente se encuentra componiendo las canciones de su segundo disco de estudio. “Eso lo hacemos en simultáneo a nuestros recitales”, enfatiza el baterista de la terna. “Siempre gestionamos nuestros propios y respetamos los ensayos. Desde hace nueve años y medio, nos juntamos en la sala tres veces a la semana”. Debido a que ya lleva algún tiempo preparando su secuela discográfica, la banda tiene suficientes cancones como para publicar un álbum doble. “Se trata de un plan ambicioso”, advierte Mauro Albornoz. “Forma parte del concepto ‘Psíquico”, que consta de una trilogía de discos. Eso lo venimos planeando desde que nació la banda. Recurrimos a la paciencia de nuestros seguidores, pero sabemos que queremos brindar algo de calidad. Tanto en la imagen como en el sonido”.

Al referirse a Wake Up Against, Albornoz destaca: “Es un proyecto que se está abriendo paso por Buenos Aires”. Entonces Chivi Isla Blanche recoge el guante. “Este proyecto viene desde marzo del año pasado”, repasa. “En principio, estuvo conformado por mujeres. Vimos que había banda tributo para todo, pero no de Rage Against the Machine. Las integrantes originales se fueron yendo del grupo, lo que dio pie a que entraran los músicos actuales”. A diferencia de los otros artistas que cuentan con banda tributo en la Argentina, el cuarteto californiano sigue en actividad. Es por eso que el compromiso interpretativo es mayor aún. “Para tocar la guitarra como lo hace Tom Morello, no sólo tenés que saber mucho. Tenés que tener el mismo equipamiento que él. Y nosotros cumplimos con ambos requisitos”, resalta la bajista. “Hacemos un recorrido por sus discos. Respetamos todas las composiciones en un 99 por ciento. Como músicos argentinos, lo que ponemos es nuestra impronta sobre el escenario”.

Esa noche, en la sala ubicada en el barrio porteño de Monserrat, la Comunidad Guerrera XV dará la bienvenida al público a partir de las 21 hs. “Vemos el evento como una noche diferente”, confía Mauro Albornoz, esta vez en calidad de organizador del ciclo. “Apuntamos a que cada persona que trabaje ese día en la Comunidad Guerrera tenga una jornada memorable, y eso a su vez se vea reflejado en la buena experiencia que se lleve el público. Pueden encontrarse con una velada mágica, con bandas sorpresivas y con pogos inclusivos”. Pese a que las fichas están puestas en esta edición, el músico y gestor no deja de pensar en las que están por venir. “Planeamos repetirlo muchas veces más, pero siempre tratando de que sea como un circo andante: tachando diferentes escenarios en Buenos Aires. Hasta pensamos en hacerlo de forma federal. Para ingresar al Comunidad Guerrera sólo hay que comunicarse con nosotros”.