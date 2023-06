Netflix dejó de ofrecer su tarifa más económica sin publicidad en Canadá. En una declaración a The Verge, Kumiko Hidaka, portavoz de la plataforma de streaming, confirmó que ya no ofrecerán el plan básico de 9,99 dólares canadienses al mes a los nuevos miembros, pero aseguró que por el momento los suscriptores no se verán afectados. La medida podría alcanzar a más países en los próximos días.



La eliminación del plan básico de Netflix significa que los usuarios de Canadá ahora sólo tienen tres planes para elegir: el plan estándar con anuncios de 5,99 dólares canadienses al mes, el plan estándar sin anuncios de 16,49 dólares canadienses al mes y el plan premium sin anuncios de 20,99 dólares canadienses al mes.

El abono que se dejará de ofrecer ayudó a salvar la distancia entre los niveles con anuncios y los más caros de Netflix, aunque sólo permitiera a los usuarios ver en HD y en un dispositivo a la vez.

Desde la empresa afirmaron que se puede "permanecer por un tiempo en este plan", pero en breve obligará a que el suscriptor elija entre las propuestas existentes o dé de baja su cuenta.

A principios de este año, el servicio de entretenimiento puso a prueba en Canadá su política de compartir contraseñas, antes de extenderla por otros países, lo que hace suponer que esta nueva medida de deshacerse allí de su plan más económico sirva también como antesala para extenderla al resto de los lugares donde ofrece sus servicios.



Ricardo Darín confirmó que protagonizará la serie sobre "El Eternauta" para Netflix

Semanas atrás, el actor Ricardo Darín confirmó en declaraciones radiales que protagonizará la serie de Netflix sobre "El Eternauta", basada en la icónica historieta escrita por Germán Oesterheld y el dibujante Francisco Solano López, y destacó que se trata de "una versión aggiornada que pretende tener un alcance más allá de las fronteras de nuestro país".



"La serie estará basada en el cómic real, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados", confirmó el actor a CNN Radio.



Si bien a principios de 2020 Netflix había anunciado que iba a sumar a su catálogo una serie basada en la historieta estrenada en 1957, poco tiempo después la pandemia detuvo sus planes.



En ese momento se supo que la producción iba a tener que cumplir con ciertos requerimientos de los herederos de Oesterheld y del dibujante Solano López como, por ejemplo, que la serie fuera filmada en Buenos Aires -donde transcurre la historia- y que estuviera hablada en castellano.



Tras los dichos de Darín, Netflix decidió avalar a su manera el comentario del protagonista de los filmes "Nueve Reinas", "El aura", "Relatos Salvajes", "El secreto de sus ojos" y montó un cartel en el Ecoparque porteño donde se leía: "Sí, Darín va a ser 'El Eternauta'. Que quede entre nosotros".



