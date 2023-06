La directora de Innovación estratégica de la Fundación Huésped, Mar Lucas, explicó qué significa el Día de la Prueba de VIH y cuán importante es el avance de la tecnología para una detección temprana del virus.

En diálogo con AM750, Lucas contó que la Fundación Huésped "aprovechó" este día para "volver a hacer un llamado a la conciencia".

Según la web de la fundación, "las personas con VIH en Argentina que desconocen su condición disminuyeron en los últimos diez años 27 puntos porcentuales, pasando del 40 por ciento en 2012 al 13 por ciento en 2022, según datos de los boletines epidemiológicos oficiales y la introducción de los test rápidos fue una de las herramientas clave de este proceso porque permitió acercar el diagnóstico a la población".

"El test rápido ha facilitado la inmediatez -en 20 minutos se conoce el resultado- y lo que valoramos en la Fundación Huésped es poder llevar el test a la calle. Creemos que una estrategia que puede cambiar el paradigma es que el sistema vaya a buscar a la gente", agregó Lucas, entrevistada en Aquí, allá y en todas partes.

“Hoy en Argentina se estima que viven 140.800 personas con VIH. Entre ellas, el 13 por ciento desconoce su diagnóstico. Entre quienes sí lo conocen, el 30 por ciento lo hizo de manera tardía, cuando su sistema de defensas ya se encontraba deteriorado. Acercar el testeo de VIH a la gente es importante porque, si da negativo, permite seguir cuidándose y, en caso de que sea positivo, saberlo a tiempo permite acceder al tratamiento y tener una calidad y expectativa de vida similar a quienes no tienen el virus”, explica Leandro Cahn, Director Ejecutivo de Fundación Huésped.

Dónde están las postas de testeos

En este sentido, Lucas señaló que cada provincia tiene su programa de VIH y organiza tanto a nivel público como con laboratorios privados la facilitación del test, por lo que desde la Fundación tienen una web app (donde.huesped.org.ar) en donde te geolocaliza el centro de testeo más cercano.

"Al día de hoy el VIH además de que es prevenible es tratable como una situación de salud crónica, con una medicación que hay que tomar de por vida, se mantiene un buen estado de salud. Pero si llegamos tarde, se complica recuperarnos", subrayó.

El estigma de las personas infectadas

Por último, lamentó que en la actualidad sigan recibiendo denuncias de gente que, cuando se revela el diagnóstico, "tiene una situación de discriminación en el trabajo, estigmatización en la familia o escrache entre vecinos".

"Hay un imaginario prejuicioso que no conseguimos cambiar de lo que representa el VIH en una persona", concluyó.

El 27 de junio se conmemoró el Día de la Prueba de VIH. En ese marco, Fundación Huésped lanzó la campaña federal Sumá tu gotita, hacete el test de VIH que articula y visibiliza los dispositivos de testeo gratuitos y abiertos al público en distintas provincias, entre las que se encuentran Mendoza, Santiago del Estero, Tucumán, Río Negro, CABA y Provincia de Buenos Aires. Los test rápidos de VIH permiten conocer el diagnóstico de una persona en 20 minutos, a partir de una gota de sangre obtenida de un pinchazo en el dedo.