La Embajada de Francia en el país organizó el lunes último, en conjunto con la Unión Argentina de Rugby (UAR), un evento para celebrar el lanzamiento del Mundial 2023, que se desarrollará en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre.

Además de desearle mucho éxito a Los Pumas que participarán de este gran acontecimiento, también lo hizo con los Jóvenes del club Old Resian de Rosario, que competirán, justo antes, en el primer torneo internacional escolar Rugby Heritage Cup Pontlevoy 2023.

El rugby es un ejemplo de la riqueza de los vínculos deportivos que unen a Francia y a Argentina. El acto fue presentado por Zuca Conti, periodista de ESPN, y tuvo el honor de contar con la presencia de numerosos protagonistas del rugby argentino: el presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, jugadores de los Pumas que participarán del Mundial 2023, ex jugadores de la aventura argentina de 2007, miembros de los Pumas 7s, y la M14 del Club Rosario's Old Resian, entre otros.

Durante el evento, la Sra. Embajadora, Claudia Scherer-Effosse, y el Sr. Presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, resaltaron la relación especial y gloriosa entre ambos países a lo largo de la historia del rugby. La Sra. Embajadora destacó que "grandes figuras argentinas de este deporte han brillado en los más prestigiosos equipos del Top 14 francés".

Por su lado, Travaglini recordó el Mundial de 2007, disputado en Francia, en el que Argentina ganó dos veces contra el equipo local, y logró alcanzar el tercer lugar de la competencia. Además, Juan Manuel Leguizamón, integrante de la destacada generación de 2007, y ex jugador de varios equipos franceses, compartió su experiencia y les deseó lo mejor a los Pumas para el Mundial.

El evento fue también una ocasión para presentar las nueve ciudades que serán sedes de cada uno de los partidos: Burdeos, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, París-Saint-Denis, Saint-Etienne y Toulouse. La Sra. Embajadora presentó el Mundial como una "oportunidad de compartir con personas de todo el mundo el l'art de vivre à la française, mezcla de cultura, patrimonio, gastronomía, hospitalidad y convivencia".

Durante el encuentro, no solamente se celebró el Mundial 2023, sino también el rugby 7s, disciplina que forma parte de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. La ceremonia contó con la presencia de jugadores de los Pumas 7s, y de jóvenes del club Old Resian de Rosario, que competirán, justo antes del Mundial, en el primer torneo internacional escolar Rugby Heritage Cup Pontlevoy 2023, que tendrá lugar del 2 al 7 de septiembre en Francia.

Además, se realizó un intercambio de camisetas de los equipos nacionales de ambos países, entre el presidente de la UAR, el Museo del Deporte Santafesino de Rosario, y el Museo nacional del deporte de Niza.

La Sra. Embajadora aprovechó este gran evento para subrayar la importancia de los valores de igualdad, diversidad y no discriminación en el deporte, valores defendidos por la República francesa. En ese marco, mencionó la muestra del fotógrafo francés Emilien Buffard expuesta en las rejas de la Embajada, que aboga por la inclusión y la diversidad en la práctica deportiva, y presentó el video titulado Rugby is my Pride, realizado por el club gay-friendly Les Coqs festifs, en colaboración con la Federación Francesa de Rugby (FFR), la Liga Nacional de Rugby (LNR), el Gobierno francés y con el apoyo de World Rugby.