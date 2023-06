El diputado nacional Leopoldo Moreau reveló que el exvicepresidente Amado Boudou trabaja en la discusión por la deuda con el FMI con el ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa. Además, firmó que habrá una campaña electoral basada en la gestión y aseguró que “la sociedad mide al oficialismo por los resultados”.



"Unión por la Patria tiene que mostrar qué va a hacer con la deuda con el FMI: nuestra fuerza política ha dicho que va a haber que reformular el acuerdo con el Fondo. En ese sentido, Massa se ha plegado a eso y Boudou está trabajando con el ministro de Economía", precisó Moreau en declaraciones a la AM750.



Elecciones y el trauma del cierre de listas

“Fue un momento traumático el cierre de listas, pero no es menos cierto que de manera muy rápida tomamos consciencia de que no podemos dejar sola a la patria”, remarcó Moreau. "No podemos negar que el cierre de listas y la definición de fórmula fue traumática, rápidamente nos pusimos en la construcción de un espacio que tendrá sobre sus hombros que tendrá la responsabilidad de evitar que vuelva la derecha", recalcó.

A lo que, en tono conciliador, añadió: “Necesitamos a todos en esta tarea, a Massa, Grabois, a la CGT, a la CTA, a la corriente sindical. Necesitamos a los movimientos sociales, a los pequeños y medianos empresarios, sectores eclesiásticos”.

“La derecha está dispuesta a cerrar persianas, a privatizar YPF, Aerolíneas Argentinas y las jubilaciones”, contrapuso, y agregó que la oposición busca "volver a las recetas clásicas que ya sabemos las consecuencias que tienen para la Argentina". "Y sobre todo están dispuestos a volver a la violencia política, el espionaje ilegal”, remarcó.

En este sentido, el diputado se manifestó de acuerdo con una campaña basada en la gestión, tal como viene sosteniendo el ministro Massa, que aseguró que no dejará su cargo en Hacienda de cara a las elecciones.

“La gestión tiene que estar al frente. La sociedad mide al oficialismo por los resultados”, afirmó. Luego, sumó: “También tenés que mostrar qué vas a hacer con el principal problema que agota, que es el endeudamiento con el FMI”.

Sobre este punto, fue contundente: “Nuestra fuerza política ha dicho con todas las letras y Massa se ha plegado que el acuerdo con el FMI hay que dejarlo de lado y reformularlo”.

“Para eso hay que extender coincidencias por afuera de nuestra propia frontera política. Porque es incumplible, porque impide el desarrollo de Argentina”, finalizó.