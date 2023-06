Duro cruce de Bullrich a Larreta

Por Werner Pertot

Lo pensaba. Lo sugería. Y finalmente lo dijo. Horacio Rodríguez Larreta sostuvo que el modelo que propone Patricia Bullrich es el mismo que quiso implementar Mauricio Macri en su gobierno: "Ese modelo fracasó. No funcionó", lanzó Larreta. El jefe de Gobierno sostuvo que la lógica de no buscar acuerdos con otros sectores del peronismo llevó a un final anticipado la presidencia de Macri, que solo duró un mandato. Así le propinó un golpe a la dupla Macri-Bullrich. Esta última le contestó: "Es un ventajero total". En tanto, entre los aliados de Larreta discutieron a cielo abierto: su referente económico Hernán Lacunza dijo que no se puede levantar las restricciones al dólar rápidamente y el candidato a senador José Luis Espert lo cruzó.