Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
En el Colegio Santa María, de Godoy Cruz
Mendoza: 140 alumnos de un secundario quedaron libres tras destrozos en los festejos de fin de año
Los padres cuestionaron las medidas adoptadas por las autoridades escolares para todos los estudiantes que participaron de los disturbios.
03 de diciembre de 2025 - 15:26
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Destrozos en una escuela de Godoy Cruz.
Unos 140 alumnos fueron sancionados por destrozos y disturbios durante los festejos del Último Último Día.
(Redes Sociales)
Temas en esta nota:
Mendoza
Godoy Cruz
escuelas
El País
Tensión
Protesta y tensión en la General Paz: trabajadores del INTI fueron desalojados por la Policía
Quién es el nuevo jefe de los espías
Cambio en la SIDE: la caída de Neiffert y el ascenso de Auguadra
Por
Luciana Bertoia
Aumento imperceptible
Milei decretó un salario mínimo para trabajadores indigentes
Cambios en la Side
El jefe de los espías, Sergio Neiffert, fue despedido y lo reemplaza Cristian Auguadra
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 3 de diciembre de 2025
Los cierres y los despidos se colaron en la reunión de los popes
La crisis se sentó en la mesa chica de la UIA
Por
Leandro Renou
Recortó la proyección de crecimiento y subió la de inflación
OCDE le bajó el pulgar al país
Caídas tanto en el interanual como en la comparación mensual.
Cayeron las ventas de autos y motos
Sociedad
El sueño de la derecha está cada vez más cerca
Las IA avanzan en los gobiernos
Por
Pablo Esteban
En el Colegio Santa María, de Godoy Cruz
Mendoza: 140 alumnos de un secundario quedaron libres tras destrozos en los festejos de fin de año
Habría sido apuñalado
Hallaron asesinado a un hombre en el río Paraná
Calor en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 3 de diciembre
Deportes
Se impuso de local ante el Atlético Madrid de los argentinos
Liga de España: Barcelona ganó y se recorta solo en la punta
Los volantes Herrera y Palacios están en observación
Boca espera por la recuperación de los lesionados
De los juegos de mesa a la élite de la Fórmula 1
La estratega del triunfo qatarí
Por
Malva Marani
El DT y la dirigencia de River piensan cómo reforzar al equipo para el 2026
Fausto Vera suena como refuerzo de River