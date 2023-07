Desde Roma

El Papa Francisco recibió en audiencia este viernes en el Vaticano a la abogada Stella Assange y su familia, la esposa del periodista australiano y cofundador de WikiLeaks, Julián Assange, que se encuentra prisionero desde el 2019 en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres. La oficina de prensa vaticana informó sobre la audiencia pero no dio detalles sobre los contenidos del encuentro.

Assange está acusado por Estados Unidos de espionaje por haber publicado documentos secretos (en 2010) sobre las guerras de Afganistán y de Irak. Esos documentos revelan crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

Pedido de extradición

Antes de ser conducido a la cárcel, Assange vivió siete años como asilado en la embajada de Ecuador de Londres, esperando que no se cumpliera su extradición a Suecia donde se lo había acusado de abuso sexual, como pretexto, según sus seguidores y abogados, para poder encarcelarlo rápidamente y hacerle un favor a Estados Unidos. Pero la extradición a Suecia nunca se concretó y eventualmente lajusticia sueca retirólos cargos. En 2019 fue expulsado de la embajada de Ecuador porque Quito le retiró el asilo político. Ahora arriesga ser extraditado a Estados Unidos donde podría ser condenado a 175 años de prisión por 18 delitos de espionaje e intrusión informática.

Al salir de la audiencia en el Vaticano Stella Assange contó que el Papa le había enviado una carta a su marido en marzo de 2021, cuando él estaba pasando por un período muy difícil. "El Papa nos ha dado mucho consuelo y fuerza y nosotros estamos muy agradecidos por el modo en el que se dirigió a nuestra familia. El entiende que Julian está sufriendo y está preocupado”, dijo a la agencia estadounidense Associated Press. Contó además que con Francisco hablaron en español y que el Pontífice aceptó recibir en la audiencia también a la madre y al hermano de Assange, además de los dos hijitos de ambos, Gabriel yMax.

Stella nació en Sudáfrica y eshija de una madre española y un padre sueco de descendencia cubana. Es abogada de Assange y especialista en defender los derechos humanos, conoció a Assange hace varios años pero se casaron recién el 23 de marzo de 2022. Los dos pequeños nacieron cuando él vivía en la embajada de Ecuador.

"Abrumados por la emoción”

Ella no se detiene en su búsqueda de ayudas para que su marido pueda salir de la cárcel porque su permanente detención es “inhumana”. Y por esta razón estuvo ahora en el Vaticano y el mes pasado fue de viaje a Australia. “Estamos abrumados por la emoción”, escribió hoy en un tweet Stella Assange refiriéndose al encuentro con Francisco.

La detención del periodista ha sido criticada por el Comite contra la tortura y el Comité contra las Detenciones Ilegales de la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como las principales organizaciones del mundo en materia de derechos humanos, libertad de expresión y protección al periodismo como Amnistía Internacional, Human Rights Watch. Reporteros sin Fronteras, PEN Club Internacional y Comité para la Protección de Periodistas. También se han pronunciado en favor de su liberación líderes políticos como el presidente de Brasil Lula da Silva, la presidenta de Argentina Cristina Kirchner y el Primer Ministrode Australia, Anthony Albanese, y el presidente de México Andrés Manuel Lopez Obrador, quien además le ofreció asilo político al editor de WikiLeaks. También se pronunciaron en el mismo sentido artistas como Roger Waters, Lady Gaga, Bansky, Brian Eno y Oliver Stone, intelectuales de la talla de Noam Chomsky, Slavoj Zizek y Yannis Varoufakis, legisladores,activistas y comunicadores de todo el mundo.

El gesto de Lula

El encuentro con Francisco se produjo poco después que en Brasil, más de 2.000 académicos, dirigentes políticos, científicos, empresarios y sindicatos enviaran una carta al presidente Lula para que le otorgara asilo político al periodista australiano. Y el pedido podría no ser demasiado exagerado porque cuando el presidente Lula estuvo en Roma, hace poco más de una semana, subrayó en sus encuentros con las autoridades y con la prensa, la importancia de defender los derechos del periodista y cofundador de WikiLeaks.

Muchos diarios del mundo han salido en defensa del colega australiano en estos últimos años. Los directores de prestigiosos diarios mundiales como The New York Times (EEUU), The Guardian (Inglaterra), Le Monde (Francia), Der Spiegel (Alemania) y El País (España) pidieron al gobierno de Estados Unidos que terminara con la persecución a Assange porque “publicar no es un delito”, dijeron en la carta que enviaron.

En Italia en particular, varios son los entes que defienden a Assange y piden su libertad. Entre otros el diario Il Fatto Quotidiano que está reuniendo firmas para enviar un pedido el gobierno italiano a fin de que se ocupe del caso. “Mientras Assange no es más un hombre libre desde 2010, los criminales que han cometido las atrocidades denunciadas por Wikileaks gozan de sus familias sin problemas. El mundo está al revés: los criminales libres y los periodistas, que han tenido el coraje de denunciarlos, en prisión para siempre”, dice la carta del diario italiano que pide al gobierno y al Parlamento de Italia “que se pongan en movimiento a nivel internacional, incluso en el Parlamento Europeo, para impedir la extradición de Julián Assange y llevar el caso al cierre definitivo."