“No se habilitan PASO donde el oficialismo va a ganar 10 a 0”, dice a Buenos Aires/12 Damián Contreras, el referente del Frente Renovador en el municipio de Moreno que encabeza una de las tres listas que competirán por la intendencia, hoy a manos de Mariel Fernández. De esa forma, advierte que la dirigente que conduce el municipio desde el 2019 no tiene la elección resuelta, ni mucho menos. De hecho, su precandidatura da cuenta de una interna que no pudo alcanzar un punto de acuerdo en las conversaciones previas y ahora deberá resolverse el próximo 13 de agosto, a través del voto.

A la vera de la Ruta Nacional 7, la traza del Ferrocarril Sarmiento desanda su camino por el oeste y llega a la populosa Estación de Moreno, el distrito en el que, al igual que en San Martín, Hurlingham o La Matanza, Unión por la Patria decidió habilitar las elecciones internas más allá de estar al frente del gobierno local.



“El Movimiento Evita y esta intendenta tienen una concepción muy cerrada de la gestión y abren muy poco participación de otros sectores”, señala Contreras, que cuestiona a Fernández por sus intenciones "fundacionales". "Cree que la historia de Moreno comenzó el 10 de diciembre de 2019", afirma.



En ese sentido, advierte lo sucedido con Ernesto ‘Coco’ Lombardi, el exintendente que sólo duró cuatro meses como Secretario de Gobierno de Fernández y se fue empujado por diferencias en la manera de conducir el municipio. Además de gobernar el partido entre 1987 y 1991, Lombardi fue el primer Presidente del Concejo Deliberante tras la dictadura y estuvo al frente de investigaciones de militantes desaparecidos por los militares. Anclándose en ese tipo de experiencias, Conteras se lamenta y afirma que “en la actualidad, el peronismo de Moreno no tiene participación en la Municipalidad”.

La unidad imposible

Según señalan en el Frente Renovador de Moreno, Sergio Massa fue uno de los principales defensores de la lista de unidad, y estuvo a punto de conseguirlo, auqnue hay “circunstancias locales” que a veces hacen necesaria una interna dentro de un distrito gobernado por el oficialismo. “Hace dos años, por directiva de Sergio Massa, acompañamos a Fernández en la elección legislativa, porque siempre hubo voluntad de diálogo”, dice Contreras y traza una comparación sobre la recomposición en la relación entre el propio Massa y Cristina Kirchner, con el agregado del aceitado vínculo con el presidente del PJ de la provincia, Máximo Kirchner.

Pero en Moreno, asegura, "no hubo convocatoria del Ejecutivo local para conformar un gobierno de unidad". Contreras relata que "únicamente en tiempos de pandemia, cuando Lombardi ocupó funciones en la Municipalidad, se puso en práctica una metodología de consulta amplia a los distintos sectores que conforman el arco político local". "Es no continuó, e incluso Lombardi renunció", sentencia.

Según describe, la lista que encabeza es la que “mejor sintetiza” al peronismo y cuenta con representantes de organizaciones vinculadas al compañero de fórmula de Massa, Agustín Rossi, también de La Cámpora, de los trabajadores municipales, del espacio que responde a Victoria Donda, e incluso cuenta con una mesa sindical que trabaja a nivel local y que cuenta con el acompañamiento del titular del gremio de trabajadores de peajes, Facundo Moyano.

Las diferencias

Dentro de las principales críticas que Contreras repite a lo largo de la conversación con este medio es la situación de los trabajadores municipales. “Hoy hay muchas tareas que se llevan a cabo con beneficiarios de planes sociales que maneja el Movimiento Evita y los empleados de la municipalidad ni siquiera han tenido paritarias”, dispara.

“Hoy a los beneficiarios se los convoca a las seis de la mañana, se los sube a camiones municipales sin ropa ni elementos de trabajo, reemplazando al empleado municipal, cuando un plan debería ser temporario, e ir de la mano de una capacitación para ingresar al mercado de trabajo formal”, acusa y agrega que "la intendencia no mantiene un diálogo constructivo con los representantes de los empleados de la intendencia, lo que hace que estén mal pagos, sin reconocimiento sobre su rol en el distrito, con paritarias que se firman unilateralmente y que deriva en una falta de poder adquisitivo".

Diego Giuliano, ministro de Transporte de la Nación, y Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia, en el lanzamiento de Contreras.

La conflictividad en la convivencia entre los espacios que componen al oficialismo derivó en una denuncia por parte de Contreras contra la Municipalidad por "vandalismo" contra su cartelería. Aparecen pintadas y afiches de campaña rotos y él apunta a la gestión. “Son empleados municipales y hay fotos presentadas ante la fiscalía de Moreno, es una violencia política que no escala porque nuestros compañeros tienen la instrucción de no engancharse en eso”, describe, aunque asegura que es una “chispa en un tanque de nafta”.

“El que está cerca de la política te dice que el Estado municipal es soberbio, prepotente y que no escucha”, continuó con cierto fastidio Contreras, también presidente de Trenes Argentinos Capital Humano. Se trata del ente que nuclea la administración de las distintas empresas que el Estado nacional posee en materia ferroviaria. “Nunca mezclamos nuestra condición en el distrito con la gestión, y varias obras con pasos bajo nivel y un puente aéreo se hicieron por fuera de la condición en la que estamos con el municipio”, remarca.

En el distrito que la ex gobernadora María Eugenia Vidal no volvió a pisar luego de la muerte de Sandra y Rubén tras la explosión en la Escuela N° 49, Contreras lamenta que hoy no exista un vínculo más fructífero en materia educativa. En sus propuestas de campaña, que fueron repasadas en el acto con el que inició la campaña, habló de "la necesidad de fortalecer el deporte y abrazar a los clubes, emparentándolos con la educación". "Porque también nos vamos a ocupar de la infraestructura de los colegios”, aseguró.

En su lanzamiento en el Club Defensores de Moreno, el hombre de Massa, que ya fue concejal y presidente del Concejo Deliberante en 2013, dijo que entiende “el respeto y la lealtad”, y que desea “volver a tener diálogo con los vecinos y no un gobierno de puertas cerradas”.



Al ser consultado sobre alguno de los ejes que espera modificar de la gestión, también pone el ojo en la politica de Seguridad que, según dice, "debe ser entendida de otra manera". “Echarle siempre la culpa a la policía, o a la fiscalía, es desconocer que el jefe territorial del municipio debe hacer ese ordenamiento”, señala. “Estoy dispuesto a hacer el mapa del delito del distrito, los corredores seguros, dar la batalla contra el narcotráfico controlando las 5 rutas que atraviesan el distrito y que hoy no se hacen”.

La interna en Moreno no sólo estará protagonizada por Fernández y Contreras. Un tercer contendiente contará con una lista. Es el docente Eduardo Balan, referente de la educación barrial y quien se encuentra al frente del espacio Poder Comunitario.