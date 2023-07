El precandidato a gobernador de Avancemos Juntos, Marcelo Lewandowski, goza de los beneficios de una PAS0 ordenada y en esta etapa de la campaña recorre la provincia pensando desde ya en las generales de septiembre. Por eso desafía a los candidatos de la oposición de Unidos para Cambiar Santa Fe: “Encarnan un proyecto que ya fue gobierno en la nación, y cuando a mÍ me hablan de ese gobierno, quiero que me nombren una, con una me conformo, una obra que haya dejado el gobierno anterior en la provincia de Santa Fe. No dejaron ni un jardín de infantes”. Y destacó que “las fábricas que en 2019 estaban a punto de cerrar algunas de ellas hoy duplicaron o triplicaron la mano de obra.”.

Para Lewandowski este vuelco hacia la producción “no es que se da porque se da. No es que los empresarios fueran tontos hasta el 2019 y son unos fenómenos ahora. Siempre apostaron, fueron, siguieron y bancaron años muy difíciles para no despedir mano de obra especializada que es muy difícil conseguir”. Y agregó que el contexto “también los ayudó a encontrar esta posibilidad de crecimiento. Entonces no podemos permitirnos volver atrás. Lo que ha hecho la provincia de Santa Fe es potenciar lo que tiene en sus 6000 empresas y acompañar ese proceso productivo en donde se generaron las condiciones para poder acompañar”.

El precandidato a gobernador, que está acompañado por Silvina Frana en la fórmula, contó que estuvieron con empresarios en Las Parejas y “les expresamos que esto no es que vino para quedarse y no hay peligro de que se vaya. Volver al otro esquema a Santa Fe le va a generar un daño inmenso”. Reconoce las dificultades que plantea la inflación, las restricciones externas para comprar los insumos importados “pero todo eso es porque endeudaron al país de una forma criminal y la plata no está. Si la hubieran usado para hacer rutas, pavimento… el gasoducto ‘Néstor Kirchner’ se debió empezar a construir en 2017 o 2018 y hoy hubiera estado terminado y hubiéramos ahorrado un montón de divisas”, señaló.

-Entonces, respecto de las obras del gasoducto Néstor Kirchner, ¿la decisión del gobierno de Mauricio Macri fue no iniciarlas?

-No empezarlo. Como también fue decisión política -cuando se le complicó y se me quemaron los papeles-, lanzar las famosas PPP que eran los programas público-privados para la construcción de autopistas. Decían que iban a terminar con el Fútbol para Todos y construir 5000 jardines de infantes ¿Sabés cuántos empezaron a construir en la Provincia? Ocho ¿cuántos terminaron? Ninguno. Los dejaron todos en ruinas.

-Respecto de la seguridad en la provincia, el gobernador anunció recientes inversiones por 35 millones de dólares para el nuevo servicio del 911. Hay cambios pero faltan resultados ¿hay que llegar a un acuerdo político extendido?- preguntó este diario.

-Ni un gobernador ni un ministro de Seguridad genio va a poder resolver esto ni en el corto plazo y mucho menos solo. En las distintas fuerzas políticas convienen en afirmar una reforma policial, una formación policial que hay que cambiar, una reforma del sistema penitenciario que son acciones legislativas y lamentablemente la Legislatura provincial actual, en la Cámara de Diputados está la reforma policial que propuso (Marcelo) Sain que después pasaron cosas con el tema Sain pero si no es ese contáme cuál es el otro proyecto. Ahora, no se hizo absolutamente nada. Entonces lo que sucede hoy en nuestra ciudad lo conocemos desde hace mucho tiempo. No hace 3 años. Hace 15 años que se ha instalado el narcotráfico aquí en Rosario con un grado de violencia importante con todo lo que eso conlleva. El abandono de los barrios nosotros lo venimos observando desde hace mucho tiempo porque conocemos y nacimos y vivimos acá y sabemos cómo eran nuestras vidas y el deterioro que fueron sufriendo los barrios.

Lewandowski aseguró: “Cuando veo y escucho fuerzas políticas haciéndose los distraídos y diciendo que esto lo van a resolver, digo que ellos fueron parte del problema. Porque no solamente hay que ver los últimos 15 años. Gobierna la ciudad hace 30 años la misma fuerza política. Y el abandono que hay en los barrios de la ciudad es tremendo”.

Y señaló: “Fuimos a Los Pumitas donde asesinaron a Maxi, el nene, en una balacera. Y realmente fuimos a colaborar con el club. En el barrio estaba caminando la Gendarmería. Ni siquiera habían levantado los escombros del bunker que había tirado la gente. Los yuyos altos, basurales a cielo abierto. Si vos para resolver el tema de seguridad, la policía, el servicio penitenciario, la justicia trabajando en forma coordinada, todo lo que hay que hacer en materia punitiva hay que hacerlo y hay que mejorarlo y la parte técnica es un gran paso el que se dio pero hay que avanzar en muchas más cámaras, mucho más control, más patrulleros. Todo eso tiene que existir. Ahora, hay tres veces más presos que hace 10 años ¿se solucionó el tema? No. Entonces, si no atacamos el tema social va a ser muy difícil”.

En ese sentido, el candidato de Avancemos Juntos señaló: “Nosotros insistimos tanto en las instituciones del barrio, por eso hablamos de doble escolaridad en esos lugares. Y si no hay lugar para la doble escolaridad porque un mismo edificio se usa a la mañana, a la tarde y a la noche con distintas escuelas, bueno, utilizar las instituciones del barrio para dotarlas… pero no para decir ‘teneme al nene’. No. Le doy la infraestructura necesaria. Lo acompaño y le doy las personas capacitadas para que contengan”. Y agregó que “esa contención de las organizaciones del barrio ya sea un club, una vecinal, las iglesias de distinto credo que trabajan en el barrio, los centros de salud que trabajan en el lugar, eso tiene que ser un trabajo coordinado y mancomunado. Trabajo y políticas contra las adicciones debe ser un hecho fundamental”.

Sobre la necesidad de potenciar y acompañar el trabajo social, Lewandowski dijo que va a proponer (por supuesto que habrá una situación reglamentaria) que las escuelas en los barrios no puedan cerrar a las 6 de la tarde de un viernes y abrir a las 8 de un lunes. No en el área de los salones pero sí las áreas de recreación, que sea un lugar convocante para un juego, una obra de teatro, un ensayo de música. "Hay que buscar una forma. Lo que no podemos hacer es que por una cuestión reglamentaria ese lugar de referencia en un barrio no pueda ser el elemento de centralidad, de referencia, para la escuela, el club, la vecinal, todos esos actores. Lo que alguna vez alguien que sabía, llamó la Comunidad Organizada”, concluyó.