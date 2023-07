Fue encontrado muerto el adolescente Joaquín Sperani, quien estaba desaparecido desde el jueves en la ciudad cordobesa de Laboulaye. El cuerpo aparecion en una casa abandonada a 100 metros de su escuela, según confirmó el Ministerio Público Fiscal. La hipótesis central es que se trataría de un homicidio y el autor sería un menor de edad amigo de la víctima. Joaquín estaba desaparecido desde el jueves 29 de junio, cerca de las 16 horas, sin haber llegado a ir a su colegio Ipem Nº 278 “Malvinas Argentinas”. “Me pone nerviosa no saber nada de él, no se puede haber esfumado”, había dicho Mariela Flores, mamá de Joaquín. Aquel jueves, Joaquín debía asistir a la escuela, pero la preceptora declaró que el joven no estaba en el aula al momento de tomar asistencia. Sin embargo, su bicicleta sí estaba en el patio de la escuela. Ningún compañero aseguró haberlo visto.