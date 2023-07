Mañana miércoles 5 de julio, a las 18.30 se presentará en el auditorio de la librería Homo Sapiens el libro de Nino Llusa “Rosario es puro cuento”, con la presencia de Alejandra Rey. La entrada es libre y gratuita.

Acerca del libro. Verse a uno mismo en distintos momentos de su vida y en distintas situaciones merece una memoria y un buen trato hacia uno importante. Claro. Porque generalmente cuando esto pasa se busca hablar bien y quedar bien parado. Total, en el noventa por ciento de los casos la gente, ya sean conocidos o amigos, e incluso desconocidos, deben llevarse una buena impresión.

Aquí me veo en esos momentos. De chico, queriendo delinear los contornos del barrio. De adolescente, jugando a ser mayor. Ya más grande, trabajando, o algo parecido a eso, en una oficina. En una cancha de fútbol, dejando el alma en una final y emocionándome, porque al fin y al cabo la mayoría somos hinchas de fútbol. Viajando y conociendo a mujeres que seguramente no permanecerán mucho tiempo en mi vida pero que en ese momento me parecerá que será para siempre. Con los amigos en una mesa de café, disfrutando e inventando historias.

O haciendo lo que se llama arte, justamente, en un grupo artístico.

En cada uno y en cada edad se forman historias que se escriben en diversos cuentos. Con un marco permanente. Mi ciudad: Rosario. Por eso es que, ciertamente, Rosario es puro cuento.

Acerca del autor. Nino Llusa nació en Rosario. Incursiona en el arte desde hace 45 años. Actor, director y guionista de teatro. Ejerció esta tarea durante 21 años en el reconocido conjunto I Momenti. Recibió una distinción por su intervención en la “Expo Les Luthiers” realizada en el C. C. Recoleta. Fue acreedor del galardón internacional Ana del Valle que otorga la Fundación Héctor Rovere por su intervención como humorista. Trabajó en distintas AM y FM de la ciudad. En 2018 fue galardonado como “Artista distinguido de la ciudad de Rosario” por el Concejo de esta ciudad. Ha escrito dos libros: Los maestros del humor (inédito, donde cuenta la historia de los más notables humoristas del mundo) y La barra de la plaza Alberdi (donde rememora la historia de cinco niños, desde su niñez hasta su adolescencia, de cinco vidas, las costumbres de una época, los secretos de un barrio, de una plaza y una amistad para toda la vida).