A cinco años de su última visita al país, la cantante de jazz canadiense Diana Krall vuelve a la Argentina con un show en el Gran Rex el 22 de noviembre para presentar su último disco "This Dream Of You". Las entradas salen a la venta el miércoles 5 de julio a las 12, a través de TuEntrada.com.

El tour para la presentación de su última producción incluye shows en Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Su última presentación en el país fue en el 2018 también el Gran Rex.

Destacada pianista y cantante, con más de 6 millones de discos vendidos en Estados Unidos y más de 15 millones en todo el mundo, Krall es una de las artistas más reconocidas en su género.

Su primer trabajo fue el reconocido album "Stepping Out", en 1993, y tras producir tres álbumes de manera independiente, firmó con Verve en 1999, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera.

Su quinto disco, "When I Look in Your Eyes", se convirtió en un éxito de ventas, y en 2002, su trabajo "The Look of Love" alcanzó el primer puesto en las listas de Estados Unidos y obtuvo cinco discos de platino en Canadá.

A lo largo de su trayectoria, Krall exploró diferentes facetas artísticas. En 2004, su álbum "The Girl in the Other Room" destacó por su enfoque en la composición de sus propias canciones, incluyendo seis temas co-escritos con su esposo, Elvis Costello. "Christmas Songs" (2005) también logró gran éxito en ventas, y su siguiente disco, "From This Moment On", continuó consolidando su reputación.

En 2015 presentó "Wallflower", un álbum que vendió más de 600 mil unidades en los primeros cuatro meses desde su lanzamiento. Esta colección presenta las interpretaciones de Krall de clásicos del pop desde finales de la década de 1960 hasta la actualidad, incluyendo temas de "The Eagles", "Bob Dylan" y "Joni Mitchell".

