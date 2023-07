El precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta estuvo este lunes de recorrida de campaña por Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense, y sostuvo que su "pelea" es contra la inflación.

"Los comerciantes me dicen no me alcanza, no llego a fin de mes, me paso el día remarcando precios, la corren de atrás", afirmó ante la prensa el jefe de Gobierno porteño y aspirante a ocupar a la Casa Rosada dentro de la coalición de Juntos por el Cambio (JxC).

Ante la consulta de cuáles serían sus medidas para bajar el índice inflacionario, Larreta señaló: "Primero, dejando de gastar más de lo que tenemos. Junto con eso, basta de la maquinita de hacer dinero, porque eso termina en la pobreza siempre. Para garantizar que no haya maquinita, una ley de independencia del Banco Central para que el gobierno no pueda tocarle más la puerta para pedirle plata", subrayó.

La última medida sería un "doble shock de exportaciones", que terminaría con "la locura" cambiaria que, según sus palabras, se debe a la "falta de dólares".

Esta nueva recorrida por el conurbano sur de la provincia de Buenos Aires -que completará en la ciudad de Avellaneda- lo tuvo acompañado del precandidato a gobernador por su espacio, Diego Santilli, y la precandidata a intendenta de Florencio Varela, Florencia Casamiquela.

En este marco, Santilli aseguró que la provincia tiene "serios problemas" en educación, donde "los chicos no aprenden", además del trabajo informal y la "inseguridad creciente". En tanto, Casamiquela agregó que Florencio Varela tiene "30 años de espera de servicios básicos esenciales" y que está "convencida de que el pueblo dice basta" y que "necesita de hombres y mujeres que hagan más y digan menos".

Por último, Rodríguez Larreta negó que en sus planes haya intenciones de arancelar la salud o la educación pública.

"¿Arancelar la educación pública? ¿Cómo vas a arancelar la educación pública? Eso jamás. La educación tiene que ser pública y gratuita", enfatizó.

(Informe de Laura Medina en AM750)