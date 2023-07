La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) La Rioja, afirmó este lunes que en la provincia existen 12.000 puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción. El empleo registró una baja según el interventor de UOCRA La Rioja, Sebastián Di Fiori, quien indicó que el número bajó de 13.500. “Después de fin de año no hemos logrado recuperar el número y hemos tocado un techo de 15.000”, dijo en declaraciones a Radio La Red.

Di Fiore afirmó que alrededor de 130 mujeres que trabajan en el sector, con una fuerte política de capacitación e incorporación. “En este momento hay capacitaciones para trabajar en la montaña, tanto para hombres como mujeres, para dinamizar y hacer el trabajo sin riesgos”, indicó y agregó que dos empresas del Parque Solar incorporaran a 24 mujeres para trabajar y “la idea es que queden de forma permanente”. “Llegamos a tener 215 compañeras”, aseguró el gremialista.

La preocupación en el sector de la construcción es el pago de las certificaciones de obra. La semana pasada se destrabó la situación de trabajadores que llevan adelante la obra del hospital de Chilecito. “Doy una cuota de confianza y optimismo de que Nación envíe los fondos y se empiecen a pagar las quincenas que deben cobrar los trabajadores. Hay empresas que comenzaron a cumplir. Soy optimista, no quiero ser pesimista, no hay un desacierto nacional de que las obras continúen, que no paralicen las obras”, expresó y dijo que el precandidato presidencial Sergio Massa, “tiene la cartera, tiene a billetera y es quien puede destrabar más rápido el pago de las obras. En todas las provincias hay temor y el tema es que la gente no pierda las conquistas ganadas. Nosotros venimos trabajando para que la gente cobre el aguinaldo y las vacaciones y hay empresarios que no quieren perder nada”.

Según un Informe de Coyuntura de la Construcción del IERIC de junio de este año, la cantidad de puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción en abril fue de de 442.356 en el país.

Las jurisdicciones que mostraron las contracciones mensuales de mayor profundidad fueron La Rioja (-5,1%), Tierra del Fuego (-4,1%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3,6%), Misiones (-3,6%), Santiago del Estero (-3,5%) y Jujuy (-3,4%).