El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, respaldó la fórmula oficialista encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi, respondió a las críticas de un sector de la militancia oficialista contra el líder del Frente Renovador y llamó a la militancia a "profundizar en el territorio y salir a hablar con todo un pueblo que necesita la presencia de sus dirigentes".



La afirmación del funcionario de Axel Kicillof llegó tras ser consultado por AM750 respecto del escepticismo que hay en un sector de la militancia kirchnerista, que no se siente identificada con la figura del titular del Frente Renovador.



“Cristina articuló todo lo posible para tener una fórmula donde podamos retener y poder ganar con Unión por la Patria. Nosotros tenemos que hablar muy sinceramente con nuestros compañeros y vecinos y decirles que mi generación estuvo en situaciones mucho más difíciles de lo que hoy atravesamos”.

“Y que prefiero las contradicciones del frente nacional y no la certeza de la derecha que tenemos hoy instalada en nuestro país. Tengo motivos y también me sincero ante mis compañeros. Me sobran los motivos para militar esta fórmula, para luchar por este concepto que buscó Cristina, no es ni por vos ni por mí, es por la patria”, añadió.

En tanto, sobre la campaña en la provincia de Buenos Aires, afirmó: “Creo que al Clio (emblema de la campaña del 2019) hay que transformarlo en un colectivo donde podamos abrazar todas las expresiones de nuestro pueblo bonaerense. Una campaña con matices muy fuertes desde el territorio”.

“Ese es el secreto nuestro para producir una victoria. El hecho es darle la visita constante y permanente a los distritos y abrazando a todos los sectores del sindicalismo, la política y movimientos sociales. Es algo que ya venimos haciendo. Y se va a profundizar desde el gabinete. Hay que profundizar el territorio y salir a hablar con todo un pueblo que necesita la presencia de sus dirigentes”, añadió.

Y concluyó: “Porque hay un montón de cuestiones. Esto de que los medios masivos martillan permanentemente a nuestro pueblo. Influyen en el malhumor de nuestro pueblo. Esto hay que revertirlo con nuestros mecanismos, que es la militancia”.