La cantante y actriz Julieta Laso vuelve mañana a Rosario, donde va a adelantar material de su próximo álbum, el quinto de su carrera solista. Luego de la versión en español de No me arrepiento de nada, Julieta lanza un nuevo corte titulado El mago y la publicidad, interpretado a dúo con el histórico vocalista de Los Fabulosos Cadillacs, Vicentico. En el show que se realizará mañana, a las 21, en Casa Brava (Pichincha 120) habrá otros temas del disco.

"Les traigo este bolero breve, cantado junto al señor Vicentico, mi cantante favorito. Un lujo que pudimos darnos en estos tiempos donde parece que patinamos sin parar al fondo de la lata nacional. Esta canción es un sueño que se cumple. La canción es de Macha, y nos acompañan los músicos del Bloque Depresivo. Probamos la canción en rutas donde se pueden cruzar animales… y en noches de luna nueva. Ayuda…", adelanta la artista, que con su trabajo anterior, Cabeza Negra, logró elogios unánimes de crítica y público. Al punto que ganó dos Premios Gardel, al mejor álbum de tango y a la mejor portada.

Julieta Laso entra en la definición de "tanguera rea", con un registro de voz arrabalera y la sensibilidad suficiente para surfear diferentes géneros. Su voz áspera, profunda y melodiosa se ha paseado por el tango, la vidala, los valses y otras tonadas latinoamericanas. Como un animal desconocido y salvaje, cautiva a quienes la escuchan. "Ahora soy más cantante que actriz. Aunque confieso que la interpretación actoral es una herramienta que utilizo bastante a la hora de subirme a un escenario, porque el canto en el tango es muy teatral", expresó Julieta en una entrevista para la Agencia Paco Urondo. Como actriz, acaba de ganar el premio Trinidad Guevara a la revelación femenina por su actuación en la obra Ojo de Pombero de Toto Castiñeiras.

Sobre el disco que va presentando en grageas, en esa misma entrevista, adelantó: "Va a ser muy distinto de lo que vengo haciendo. Y mucho tiene que ver con la presencia en el nuevo material de El Macha, líder de Chico Trujillo y El Bloque Depresivo, dos bandas chilenas que me vuelven loca. Así que se viene un repertorio muy latinoamericano y nada tanguero". Justamente, este año saldrá, producido por Macha Asenjo, músico chileno que lidera la agrupación Chico Trujillo. El primer corte que dio a conocer fue No me arrepiento de Nada, el tema más clásico de Edith Piaf, que ella recrea con otra magia en su voz.

En cuanto al tema que dará nombre al disco, El mago y la publicidad, fue producido artísticamente por Perros con Tiña (del mítico Asenjo) y contó con la participación de Matías Lara en batería, Tocori Berrú en bajo, Claudio Pájaro Araya en guitarra, bongó y maraca, Carlos Rodríguez Godoy en trompeta y Camilo Salinas en piano. Fue grabado íntegramente y mezclado por Guido Nisenson.



Durante la pandemia se mudó a la provincia de Salta y protagonizó el corto Terminal Norte, un documental dirigido por Lucrecia Martel. Como cantante, Julieta tiene una trayectoria aquilatada. En 2010 presentó su primer disco solista, Tango Rante, en el que interpreta clásicos del tango y la milonga junto a un trío de guitarras. Entre 2013 y 2018 se transformó en la cantante de la Orquesta Fernández Fierro, referente del nuevo tango argentino, con quienes viajó por el mundo y grabó dos discos multipremiados. Con su segundo disco solista, Martingala (editado en 2018), fue nominada a los Premios Gardel como Mejor Cantante Femenina de Tango. Su tercer álbum, La Caldera (2021) fue recibido con elogiosas críticas y el cuarto, Cabeza Negra, se llevó dos Premios Gardel 2023. Justamente, sobre ese disco, Laso dijo que quiso "darle una respuesta a esa Argentina que se cuenta blanca y que no lo es. Es un disco político porque las canciones que lo componen lo son, también. Un álbum trágico que tiene rabia y que va para adelante, además de ser muy audaz por la conformación musical que tiene. Cuatro bandoneones, un contrabajo y una caja norteña en algunos temas. Instrumentos que hacen que sea una formación atípica para el género y que pensamos con Yuri Venturín, productor del disco".

