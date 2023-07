Este miércoles el estudio Paramount Pictures reveló un nuevo trailer del film Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon), una nueva colaboración entre el director Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio.

La película -que trae de regreso a Scorsese luego de El Irlandés- está basada en la aclamada novela de no ficción de David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, publicada en 2017.

En el libro, Grann explora una serie de asesinatos en la década de 1920 que involucran a la Nación Indígena Osage de Oklahoma, en Estados Unidos, y que hasta el día de hoy siguen sin ser esclarecidos. Miembros de este pueblo originario descubren un día un depósito de petróleo bajo las tierras donde viven y pasan de ser una nación pobre a una rica. Sin embargo, el gobierno dictamina que las riquezas sean administradas por los blancos, con quienes tienen que compartir sus dividendos. El resultado es un combo de avaricia y maldad que desencadenó una ola de muertes de indios norteamericanos.

De qué trata "Los Asesinos de la Luna"

Los Asesinos de la Luna es un western criminal en el que Martin Scorsese toma el texto de Grann para contar el caso de la familia Burkhart. Leonardo DiCaprio interpreta a Ernest Burkhart, una pieza clave en los planes para hacerse cargo de la riqueza del pueblo Osage y quien descubre además el cuerpo de su hija asesinada a balazos, Anna Brown.

Cuando queda claro que el caso está fuera de control, J. Edgar Hoover -primer director del FBI- envía al investigador Tom White (Jesse Plemons) para intervenir, pero White se ve obligado a trabajar de forma encubierta y comienza a reclutar criminales locales para ayudarlo a encontrar respuestas, con lo que un hombre llamado William K. Hale (Robert De Niro) se convierte en el principal sospechoso. Hale es un ganadero que después se convertiría en Sheriff y en un jugador clave en la escena del crimen.



Se dice que Hale tenía contactos en todos lados y que incluso pudo tapar los casos de envenenamiento debido a que tenía influencia con los doctores locales, y tenía amenazados a los vecinos para que nadie dijera nada. Ernest Burkhart, además, era sobrino de Hale, y las versiones indicaban que los asesinatos conectados con su familia se cometieron de tal manera que él sería el único heredero de la fortuna.



Ernest eventualmente testificó en contra de Hale, el caso se cerró (con muchos asesinatos sin resolver, el libro habla de cientos) y así fue como el hecho ayudó al FBI a establecerse definitivamente como institución.



Producida por Apple TV+ y Paramount Pictures, Los Asesinos de la Luna está dirigida por Martin Scorsese y co-escrita junto a Eric Roth (Forrest Gump, El dilema, Munich). Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone,Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr, Scott Shepard, Jason Isbell y Sturgill Simpson, tiene un estreno previsto para este 19 de octubre en cines.